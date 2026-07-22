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Yoga, Puccini e giovani talenti

Una giornata molto variegata, nel programma di Ticino Musica
Yoga, Puccini e giovani talenti
TICINO MUSICA
Fonte Ticino Musica
elaborata da Redazione
Yoga, Puccini e giovani talenti
Una giornata molto variegata, nel programma di Ticino Musica

LUGANO - Si apre all’insegna del benessere e della musica la giornata del 22 luglio al Festival Ticino Musica, con il consueto appuntamento di Yoga per musicisti e non nel Parco del Conservatorio di Lugano, in programma alle ore 9 e replicato alle 18.

Alle 10.30 l’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana ospita l’Openclass di clavicembalo del maestro Stefano Molardi, offrendo al pubblico l’opportunità di seguire da vicino il lavoro didattico dell’Academy del Festival. Lo stesso spazio accoglie alle 17.30 il recital di clavicembalo, in cui Molardi e i giovani musicisti presentano i risultati della giornata di studio.

Alle 12.15, nella Hall del LAC di Lugano, torna l’appuntamento con “Mezzogiorno in musica”, pausa pranzo accompagnata da brani eseguiti dai migliori partecipanti all’Academy di Ticino Musica.

La serata propone quattro appuntamenti tra loro diversi, pensati per valorizzare contesti e repertori eterogenei. Alle 19, ad Astano, il pubblico potrà partecipare alla Passeggiata musicale nel borgo e al laghetto, un percorso al tramonto arricchito dalle esibizioni dei giovani musicisti della Masterclass di corno di Christian Lampert, con brani per varie formazioni d’ensemble.

Alle 20, nella Corte del Municipio di Magliaso, va in scena la terza rappresentazione de “La Bohème” di Giacomo Puccini, proposta dall’Opera Studio internazionale “Silvio Varviso”. Lo spettacolo coinvolge solisti, strumentisti e coro selezionati tramite audizioni, sotto la direzione musicale di Umberto Finazzi e la regia di Daniele Piscopo.

Per la prima volta inserita tra le sedi del festival, la Piazza del Lavatorio di Brè ospita alle 20.30 il concerto dell’Ensemble in residence, il Quintetto d’ottoni Pucela Brass Ensemble. La giornata si conclude alle 21 nell’Aula Magna del Conservatorio con un recital di flauto.

Info, iscrizioni e prevendita: www.ticinomusica.com

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