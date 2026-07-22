Bellinzona torna a essere la città del blues
Due serate a entrata libera in Piazza Governo, prevendita della Guest Area su Biglietteria.ch
BELLINZONA - Il blues torna protagonista a Bellinzona con il Bellinzona Blues Festival, in programma venerdì 24 e sabato 25 luglio in Piazza Governo. Due serate a ingresso libero, con otto concerti complessivi (quattro per sera), animeranno una delle piazze più suggestive della città all’insegna del motto “The Blues is Back in Town!”.
La line up di venerdì 24 luglio vede sul palco Carolyn Wonderland, The Cinelli Brothers, Lovesick e Stephanie “Ocean” Ghizzoni. Sabato 25 luglio sarà invece la volta di Justina Lee Brown, Henrik Freischlader, Kyla Brox e Joe Dallas & The Monks.
Oltre alla musica dal vivo, il festival offre un’area con bar e food, una guest area dedicata, merchandising e un angolo del vinile.
Per chi desidera un’esperienza più esclusiva, sono disponibili due opzioni per la “Guest Area”. Il biglietto da 100 franchi include accesso a una location riservata con ottima visibilità sui concerti, servizi igienici dedicati, aperitivo di benvenuto, buffet standing dinner e bevande incluse (esclusi i superalcolici) dalle 18 alle 20.30; successivamente, le consumazioni sono a pagamento. Il biglietto da 30 franchi consente invece l’ingresso alla Guest Area a partire dalle 21, con una bibita inclusa (no superalcolici), oltre ai servizi e alla visibilità privilegiata.
L’inizio dei concerti è previsto per le ore 18:30.