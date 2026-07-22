Bellinzona torna a essere la città del blues

Oltre alla musica dal vivo, il festival offre un’area con bar e food, una guest area dedicata, merchandising e un angolo del vinile.

Per chi desidera un’esperienza più esclusiva, sono disponibili due opzioni per la “Guest Area”. Il biglietto da 100 franchi include accesso a una location riservata con ottima visibilità sui concerti, servizi igienici dedicati, aperitivo di benvenuto, buffet standing dinner e bevande incluse (esclusi i superalcolici) dalle 18 alle 20.30; successivamente, le consumazioni sono a pagamento. Il biglietto da 30 franchi consente invece l’ingresso alla Guest Area a partire dalle 21, con una bibita inclusa (no superalcolici), oltre ai servizi e alla visibilità privilegiata.