Oggi il primo concerto della Ticino Musica Festival Orchestra
Altra giornata con eventi distribuiti in tutto il territorio
Altra giornata con eventi distribuiti in tutto il territorio
LUGANO - Una giornata ricca di appuntamenti tra musica, formazione e benessere animerà giovedì 23 luglio il Festival Ticino Musica, con eventi distribuiti in diverse località del territorio e pensati per coinvolgere pubblico e partecipanti in un’esperienza completa.
Si parte alle ore 9 nel Parco del Conservatorio a Lugano (in caso di maltempo al Conservatorio) con Yoga per musicisti e non, un’attività aperta a tutti dedicata alla riscoperta del rapporto tra corpo, respiro e musica. La lezione sarà replicata anche alle ore 18; per partecipare è necessario presentarsi alla segreteria del Festival prima dell’inizio.
Dalle 9.30 alle 12.30, la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Mendrisio ospita l’Openclass di organo, occasione per assistere al lavoro didattico tra il maestro Stefano Molardi e i giovani talenti del Festival. La giornata di studio si concluderà con un concerto finale alle ore 20.30 nello stesso luogo.
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16.30, la classe di Stefano Molardi sarà impegnata nella Casa Cantoni di Cabbio per un approfondimento sul Tangentenflügel, antico strumento antenato del pianoforte, seguito da un recital alle ore 17.30.
Alle 12.15, nella Hall del LAC affacciata sul lungolago di Lugano, torna Mezzogiorno in musica, una pausa musicale con protagonisti alcuni dei migliori partecipanti ai corsi dell’Academy. Alle 17.30, nell’Aula Magna del Conservatorio a Lugano, spazio al tradizionale Concerto pomeridiano, vetrina del lavoro svolto dagli studenti insieme ai docenti del Festival.
La serata propone uno degli appuntamenti più attesi: alle ore 20, nella Sala Teatro del LAC, si terrà il primo Concerto sinfonico della Ticino Musica Festival Orchestra. Protagonisti i giovani musicisti del Festival, diretti dal maestro cinese Lü Jia.
Alle 20.30, Villa Cagnola ospiterà l’Ensemble in residence – Quintetto d’ottoni, con un programma dedicato alla musica da camera.
Con una proposta che intreccia formazione, divulgazione, benessere e spettacolo, il Ticino Musica Festival si conferma un punto d’incontro tra giovani artisti, grandi maestri e pubblico, valorizzando la musica in tutte le sue forme e offrendo occasioni di ascolto e condivisione in tutto il territorio.
Info, iscrizioni e prevendita: www.ticinomusica.com