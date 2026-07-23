Oggi il primo concerto della Ticino Musica Festival Orchestra

Si parte alle ore 9 nel Parco del Conservatorio a Lugano (in caso di maltempo al Conservatorio) con Yoga per musicisti e non, un’attività aperta a tutti dedicata alla riscoperta del rapporto tra corpo, respiro e musica. La lezione sarà replicata anche alle ore 18; per partecipare è necessario presentarsi alla segreteria del Festival prima dell’inizio.