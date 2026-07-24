Yoga, giovani interpreti e carta bianca agli ottoni
Il programma di Ticino Musica di venerdì 24 luglio
LUGANO - Prosegue venerdì 24 luglio il Festival Ticino Musica che, giunto alla sua 30ª edizione, continua a trasformare Lugano in un laboratorio internazionale di formazione e spettacolo. La giornata intreccia le attività dell’Academy con un fitto calendario di concerti, mettendo in dialogo studenti e docenti, giovani talenti e artisti di fama.
Come di consueto, alle ore 9 e alle ore 18 il Parco del Conservatorio di Lugano (in caso di pioggia all’interno del Conservatorio) ospita le sessioni di Yoga per musicisti e non, appuntamenti dedicati al benessere fisico e mentale aperti a tutti.
Spazio quindi ai giovani interpreti dell’Academy con due momenti musicali: Mezzogiorno in musica alle ore 12.15 nella Hall del LAC e il Concerto pomeridiano alle ore 17.30 nell’Aula Magna del Conservatorio.
La programmazione serale si apre alle ore 20.30 all’Hotel La Tureta di Giubiasco (Bellinzona) con Ensemble in residence – Flauto e trio d’archi. Il Quartetto Kontakt propone un programma che spazia tra Haydn, Mozart e Reicha, accanto a un brano di Davide Broggini composto appositamente per il Festival Ticino Musica 2026.
Sempre alle ore 20.30, nella Chiesa Evangelica di Ascona, è in programma Musica da camera con pianoforte, un incontro tra il giovane Quartetto Moser e il maestro Ulrich Koella, con un repertorio dedicato alle sonorità romantiche per archi e pianoforte.
Alle ore 21, nell’Aula Magna del Conservatorio a Lugano, riflettori sugli strumenti a fiato con Carta bianca agli ottoni. Il concerto riunisce docenti dell’Academy e giovani musicisti in un programma che esalta versatilità, virtuosismo e ricchezza timbrica della famiglia degli ottoni. In scena Frits Damrow (tromba), Vincent Le Pape (trombone), Ricardo Carvalhoso (tuba), l’Ensemble in residence Pucela Brass e i giovani maestri.
Informazioni, iscrizioni e prevendita: www.ticinomusica.com