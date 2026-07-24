Yoga, giovani interpreti e carta bianca agli ottoni

LUGANO - Prosegue venerdì 24 luglio il Festival Ticino Musica che, giunto alla sua 30ª edizione, continua a trasformare Lugano in un laboratorio internazionale di formazione e spettacolo. La giornata intreccia le attività dell’Academy con un fitto calendario di concerti, mettendo in dialogo studenti e docenti, giovani talenti e artisti di fama.