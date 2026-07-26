Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

Zali, viene fatto notare, non ha smentito il contenuto delle registrazioni, «se ne deve purtroppo dedurre che non si tratta di “fake”», ammette il Mattino della Domenica. «Alle telefonate - prosegue il domenicale - si è aggiunta l’escalation del caso del “14enne della Farera” (dal punto di vista penale finirà probabilmente in nulla) e la mail “perentoria” ai vertici EOC, per far assumere proprio l’“amica” che poi l’avrebbe messo nella melma». Vicende che sembrano slegate, ma che per il domenicale sono collegabili per l'approccio: «Della serie “e qui comando io…”.»