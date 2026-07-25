BELLINZONA
Esce di strada e stende il palo
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Mirasole
lettore Tio.ch
Esce di strada e stende il palo
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Mirasole
BELLINZONA - Un incidente della circolazione è avvenuto nel pomeriggio di sabato a Bellinzona.
Come segnalato da un lettore, un furgone è uscito di strada in corrispondenza della rotonda in via Mirasole, andando a urtare un palo della luce. E proprio quest'ultimo, come testimoniato dall'immagine, ha avuto la peggio.
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