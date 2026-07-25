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Dieci chilometri di coda al portale nord del Gottardo

Viaggiatori verso sud affrontano lunghe attese. Traffico intenso sull'autostrada A2. Il TCS suggerisce percorsi alternativi.
Dieci chilometri di coda al portale nord del Gottardo
tipress
Fonte Sda
di Redazione
Dieci chilometri di coda al portale nord del Gottardo
Viaggiatori verso sud affrontano lunghe attese. Traffico intenso sull'autostrada A2. Il TCS suggerisce percorsi alternativi.

AIROLO / GÖSCHENEN - Chi viaggia verso sud, oggi, deve mettere in conto una buona dose di pazienza. Poco prima delle 6:00 il traffico davanti al portale nord del Gottardo si era incolonnato già per circa dieci chilometri.

La coda corrispondeva a un tempo di attesa di un'ora e 40 minuti, come comunica il Touring Club Schweiz (TCS) sul suo sito web.

La colonna di auto sull'autostrada A2 tra Erstfeld e Göschenen, nel canton Uri, si è formata su più tratti. Ai viaggiatori diretti a sud il TCS ha consigliato di utilizzare il percorso alternativo tramite la A13 attraverso il tunnel del San Bernardino.

Il sabato è considerato il giorno principale per la partenza verso le mete estive. Per questo motivo, in questi giorni le code sono di solito più lunghe rispetto agli altri. Sabato scorso, il traffico davanti al portale nord del Gottardo si era accumulato raggiungendo i 20 chilometri.

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