Dieci chilometri di coda al portale nord del Gottardo

La colonna di auto sull'autostrada A2 tra Erstfeld e Göschenen, nel canton Uri, si è formata su più tratti. Ai viaggiatori diretti a sud il TCS ha consigliato di utilizzare il percorso alternativo tramite la A13 attraverso il tunnel del San Bernardino.

Il sabato è considerato il giorno principale per la partenza verso le mete estive. Per questo motivo, in questi giorni le code sono di solito più lunghe rispetto agli altri. Sabato scorso, il traffico davanti al portale nord del Gottardo si era accumulato raggiungendo i 20 chilometri.