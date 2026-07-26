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CHIASSO

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Violenta scazzottata nei pressi di un bar del centro. La lite si sarebbe accesa in pochi secondi. Sul posto polizia e ambulanza.
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
Ti-Press (archivio)
di Patrick ManciniGiornalista
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
Violenta scazzottata nei pressi di un bar del centro. La lite si sarebbe accesa in pochi secondi. Sul posto polizia e ambulanza.

CHIASSO - Stavano bevendo un caffè. In apparenza tranquillamente. Sembravano i classici "quattro amici al bar". Poi, da un momento all'altro, gli animi si sarebbero accesi. Fino ad arrivare a una violenta scazzottata. Di quelle in cui volano botte da orbi.

Aneddoti che arrivano da un bar del centro di Chiasso. Locale in cui verso le 10.30 di oggi, domenica, è scoppiato il pandemonio. «Avevamo la terrazza piena di sangue. È stato un momento davvero difficile per noi», racconta a tio.ch una collaboratrice dell'esercizio pubblico. Stando a una persona presente, tra i quattro ci sarebbe stato anche un uomo colpito alla testa da un oggetto di vetro, poi andato in frantumi.

Sul posto sono intervenute polizia e ambulanza, allertate dal personale. Alcuni dei protagonisti della lite sarebbero già noti alle autorità per avere causato problemi anche in passato. Dettaglio, quest'ultimo, che crea frustrazione e tristezza sia tra chi manda avanti il bar sia tra la popolazione che abita nei paraggi.

«Quella di stamattina è stata l'ennesima scazzottata pesante – scrive un abitante di Chiasso sui social, facendo un riferimento velato anche all'origine delle persone coinvolte –. Con quattro individui che invece di comportarsi civilmente hanno litigato, spaccato bicchieri e menato le mani. La domanda vera è sempre la stessa: chi paga il conto di tutto questo? Naturalmente noi cittadini e contribuenti».


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