Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Sul posto sono intervenute polizia e ambulanza, allertate dal personale. Alcuni dei protagonisti della lite sarebbero già noti alle autorità per avere causato problemi anche in passato. Dettaglio, quest'ultimo, che crea frustrazione e tristezza sia tra chi manda avanti il bar sia tra la popolazione che abita nei paraggi.

«Quella di stamattina è stata l'ennesima scazzottata pesante – scrive un abitante di Chiasso sui social, facendo un riferimento velato anche all'origine delle persone coinvolte –. Con quattro individui che invece di comportarsi civilmente hanno litigato, spaccato bicchieri e menato le mani. La domanda vera è sempre la stessa: chi paga il conto di tutto questo? Naturalmente noi cittadini e contribuenti».