Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
Violenta scazzottata nei pressi di un bar del centro. La lite si sarebbe accesa in pochi secondi. Sul posto polizia e ambulanza.
CHIASSO - Stavano bevendo un caffè. In apparenza tranquillamente. Sembravano i classici "quattro amici al bar". Poi, da un momento all'altro, gli animi si sarebbero accesi. Fino ad arrivare a una violenta scazzottata. Di quelle in cui volano botte da orbi.
Aneddoti che arrivano da un bar del centro di Chiasso. Locale in cui verso le 10.30 di oggi, domenica, è scoppiato il pandemonio. «Avevamo la terrazza piena di sangue. È stato un momento davvero difficile per noi», racconta a tio.ch una collaboratrice dell'esercizio pubblico. Stando a una persona presente, tra i quattro ci sarebbe stato anche un uomo colpito alla testa da un oggetto di vetro, poi andato in frantumi.
Sul posto sono intervenute polizia e ambulanza, allertate dal personale. Alcuni dei protagonisti della lite sarebbero già noti alle autorità per avere causato problemi anche in passato. Dettaglio, quest'ultimo, che crea frustrazione e tristezza sia tra chi manda avanti il bar sia tra la popolazione che abita nei paraggi.
«Quella di stamattina è stata l'ennesima scazzottata pesante – scrive un abitante di Chiasso sui social, facendo un riferimento velato anche all'origine delle persone coinvolte –. Con quattro individui che invece di comportarsi civilmente hanno litigato, spaccato bicchieri e menato le mani. La domanda vera è sempre la stessa: chi paga il conto di tutto questo? Naturalmente noi cittadini e contribuenti».
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