Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»
Il fatto è avvenuto a Tiergarten. Il contesto dell'incidente, riferisce la polizia, non è ancora chiaro. È caccia ai responsabili
BERLINO - Un veicolo si è schiantato in serata contro una folla di persone a Tiergarten a Berlino a margine delle celebrazioni del Gay Pride. Lo riporta la Bild. Il contesto dell'incidente non è ancora chiaro e la polizia ha confermato che una persona è morta e ci sono 15 feriti.
Secondo un testimone oculare, sembra che un furgone bianco sia entrato a gran velocità nell'area dove si trova lo zoo. «Stiamo cercando con grande impegno i sospettati», ha dichiarato il portavoce della polizia Nath in un video pubblicato su X dopo l'incidente che ha interrotto il gay pride a Berlino.
La polizia è intervenuta con numerosi agenti e soccorritori. A tutti i visitatori è stato chiesto di allontanarsi dalla zona. Gli agenti hanno illuminato l'area tra Potsdamer Platz e il lato sud del tunnel del Tiergarten, come ha riferito un giornalista della Dpa. Il conducente del veicolo coinvolto avrebbe abbandonato il veicolo e si sarebbe allontanato in direzione sconosciuta. Centinaia di migliaia di persone hanno festeggiato il Christopher Street Day nella capitale tedesca. Con la loro manifestazione, gli organizzatori volevano lanciare un messaggio di democrazia, tolleranza e diversità.
«Non speculate sui retroscena»
Dopo il tragico episodio avvenuto ai margini del Christopher Street Day, il senatore berlinese per lo sviluppo urbano Christian Gaebler mette in guardia contro le speculazioni sui retroscena. Alla domanda se vi fossero indizi di un movente politico o criminale, il politico della SPD ha dichiarato che al momento non si può ancora dire nulla al riguardo. Sarebbe anche meglio non speculare per ora. «Non è successo durante la manifestazione stessa, ma effettivamente nel Tiergarten». Questo rende la situazione ancora poco chiara.
Gaebler, che sostituisce la senatrice degli interni Iris Spranger durante le sue vacanze, si è detto sconvolto per l'accaduto – soprattutto in occasione di un evento in cui centinaia di migliaia di persone «hanno manifestato per la diversità, per la convivenza e per il rispetto reciproco». «E sotto questo aspetto, è ovviamente un'ulteriore prova che non si può fare mai abbastanza», ha detto Gaebler.
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