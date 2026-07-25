Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»

La polizia è intervenuta con numerosi agenti e soccorritori. A tutti i visitatori è stato chiesto di allontanarsi dalla zona. Gli agenti hanno illuminato l'area tra Potsdamer Platz e il lato sud del tunnel del Tiergarten, come ha riferito un giornalista della Dpa. Il conducente del veicolo coinvolto avrebbe abbandonato il veicolo e si sarebbe allontanato in direzione sconosciuta. Centinaia di migliaia di persone hanno festeggiato il Christopher Street Day nella capitale tedesca. Con la loro manifestazione, gli organizzatori volevano lanciare un messaggio di democrazia, tolleranza e diversità.

«Non speculate sui retroscena»

Dopo il tragico episodio avvenuto ai margini del Christopher Street Day, il senatore berlinese per lo sviluppo urbano Christian Gaebler mette in guardia contro le speculazioni sui retroscena. Alla domanda se vi fossero indizi di un movente politico o criminale, il politico della SPD ha dichiarato che al momento non si può ancora dire nulla al riguardo. Sarebbe anche meglio non speculare per ora. «Non è successo durante la manifestazione stessa, ma effettivamente nel Tiergarten». Questo rende la situazione ancora poco chiara.