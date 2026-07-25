Cerca e trova immobili
Segnalaci
EUROPA

Oltre 220mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna

Le autorità di entrambi i Paesi stanno gestendo una crisi senza precedenti con evacuazioni via terra e via mare.
Oltre 220mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Oltre 220mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna
Le autorità di entrambi i Paesi stanno gestendo una crisi senza precedenti con evacuazioni via terra e via mare.

PARIGI/MADRID - Oltre 200 mila persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi.

Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60 mila persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.

I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale, via terra e via mare, di varie zone.

Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione "villaggio per villaggio" della penisola di Cap Ferret, scrivono media internazionali, fra cui Bbc e il Guardian.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
evacuazionifranciaincendi boschivispagna
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
3 gior
3
58

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
80

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
1 gior
13

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
5
47

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione
LIVE
CANTONE
2 gior
38
153

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

La canicola prepara la quarta replica?
LIVE
CANTONE
1 gior
18
135

La canicola prepara la quarta replica?

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
2 gior
244

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
1 gior
20
109

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
LIVE
MENDRISIO
1 gior

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

Zali rinuncia. Temporaneamente
LIVE
CANTONE
1 gior
68
180

Zali rinuncia. Temporaneamente

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
LIVE
CANTONE
21 ore
76
224

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
65

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
2 gior
126
267

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»
LIVE
CANTONE
1 gior
129
195

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»
LIVE
CANTONE
1 gior
97

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior
14
32

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»
LIVE
CANTONE
2 gior
81
149

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
22 ore
59
174

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
1 gior

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
2 gior
14
31

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
5
64

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

Caso Zali, la Lega convoca i vertici
LIVE
CANTONE
19 ore
54
121

Caso Zali, la Lega convoca i vertici

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
LIVE
TENNIS
1 gior
1
14

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
1 gior
4
65

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
6
16

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare
LIVE
SEMENTINA
1 gior
77
217

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
24

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
LIVE
CAPRIASCA
2 gior
2
48

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»
LIVE
CANTONE
19 ore
20

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani
LIVE
LIVE
LUGANO
2 gior
34
44

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
LIVE
ITALIA
2 gior
8
88

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
3 gior
45
117

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»
LIVE
LUGANO
17 ore
16
64

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
64

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
3 gior
36
105

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
2 gior
10
59

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo
LIVE
CANTONE
1 gior
4
28

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

A loro non importa come ti chiami
LIVE
CANTONE
18 ore
6
29

A loro non importa come ti chiami

«Non me la sento»
LIVE
ITALIA
1 gior
32
56

«Non me la sento»

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?
LIVE
BEDANO
2 gior
7
27

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)
LIVE
VALUTE
2 gior
2
20

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito
LIVE
ARGOVIA
1 gior
10
45

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito

La guida incerta lo tradisce
LIVE
CONFINE
1 gior
4
29

La guida incerta lo tradisce

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri
LIVE
SVIZZERA
20 ore
12

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri

Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie

«Sei un'altra persona»
LIVE
CALCIO
2 gior
7
16

«Sei un'altra persona»

Il franco sta per tornare super?
LIVE
SVIZZERA
13 ore
23

Il franco sta per tornare super?

Percepiscono il reddito di cittadinanza, ma trasferiscono 200mila euro dalla Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
11
50

Percepiscono il reddito di cittadinanza, ma trasferiscono 200mila euro dalla Svizzera

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Trump cambia aereo dopo il vertice Nato: preso di mira dall’Iran
LIVE
STATI UNITI
12 ore
7
40

Trump cambia aereo dopo il vertice Nato: preso di mira dall’Iran

In fuga via mare dall'inferno di Cap Ferret, l'Europa brucia
LIVE
FRANCIA / SPAGNA
13 ore
14

In fuga via mare dall'inferno di Cap Ferret, l'Europa brucia

Trump riceverà Zelensky martedì
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
14 ore
3
31

Trump riceverà Zelensky martedì

Stati membri della CPI destituiscono Karim Khan
LIVE
MONDO
15 ore
16

Stati membri della CPI destituiscono Karim Khan

Nuovo scisma in arrivo: questa volta in Scozia
LIVE
REGNO UNITO
16 ore
1
14

Nuovo scisma in arrivo: questa volta in Scozia

Stretto di Hormuz: vertice lampo a Londra
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
16 ore
12

Stretto di Hormuz: vertice lampo a Londra

Incendi nella regione Madrid: oltre 63mila tra evacuati e confinati
LIVE
SPAGNA
16 ore
6

Incendi nella regione Madrid: oltre 63mila tra evacuati e confinati

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
LIVE
ITALIA
17 ore

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento

Trump avverte Russia e Cina: sostenere l’Iran sarebbe «male per loro»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
17 ore
1

Trump avverte Russia e Cina: sostenere l’Iran sarebbe «male per loro»

Trump sceglie Admiral per guidare le forze USA in Europa e Africa
LIVE
STATI UNITI
17 ore

Trump sceglie Admiral per guidare le forze USA in Europa e Africa