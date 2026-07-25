Vasto incendio in un'abitazione nel Queens: 21 feriti

Il rogo, scoppiato al primo piano di un edificio con struttura in legno costruito quasi 100 anni fa, si è rapidamente propagato a due palazzi vicini. Per domarlo è stato necessario l'intervento di oltre 250 tra vigili del fuoco e personale sanitario, ha riferito il New York Post. All'arrivo dei soccorsi, due degli edifici erano già in fiamme e l'incendio si è rapidamente esteso a un terzo stabile.

Le autorità hanno riferito che l'ufficio del Fire Marshal sta indagando per chiarire le cause dell'incendio.