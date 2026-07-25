Aereo si schianta sul tetto di una casa
Entrambe le persone che si trovavano a bordo — un 65enne e un 77enne di Brema — sono rimaste uccise nello schianto
Entrambe le persone che si trovavano a bordo — un 65enne e un 77enne di Brema — sono rimaste uccise nello schianto
GANDERKESEE - Due uomini a bordo di un piccolo aereo privato sono morti in seguito allo schianto del velivolo sul tetto di un'abitazione nella Germania nord-occidentale, secondo quanto riferito dalla polizia.
Il piccolo aereo è precipitato in una zona residenziale di Ganderkesee, vicino a Oldenburg. Inizialmente la polizia aveva segnalato la morte di uno dei due occupanti, due uomini di 65 e 77 anni di Brema, e la scomparsa del terzo. Tuttavia, in seguito a «lunghe e complesse operazioni di recupero dei rottami dell'aereo», la polizia ha stabilito che entrambi gli uomini avevano perso la vita nell'incidente, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Delmenhorst.
I rottami incastrati nel tetto sono stati rimossi e i residenti evacuati hanno potuto fare ritorno alle proprie case. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente.
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