Aereo si schianta sul tetto di una casa

Il piccolo aereo è precipitato in una zona residenziale di Ganderkesee, vicino a Oldenburg. Inizialmente la polizia aveva segnalato la morte di uno dei due occupanti, due uomini di 65 e 77 anni di Brema, e la scomparsa del terzo. Tuttavia, in seguito a «lunghe e complesse operazioni di recupero dei rottami dell'aereo», la polizia ha stabilito che entrambi gli uomini avevano perso la vita nell'incidente, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Delmenhorst.

I rottami incastrati nel tetto sono stati rimossi e i residenti evacuati hanno potuto fare ritorno alle proprie case. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente.