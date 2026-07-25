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GERMANIA

Aereo si schianta sul tetto di una casa

Entrambe le persone che si trovavano a bordo — un 65enne e un 77enne di Brema — sono rimaste uccise nello schianto
Aereo si schianta sul tetto di una casa
dpa
Fonte Ats Ans Afp
di Redazione
Aereo si schianta sul tetto di una casa
Entrambe le persone che si trovavano a bordo — un 65enne e un 77enne di Brema — sono rimaste uccise nello schianto

GANDERKESEE - Due uomini a bordo di un piccolo aereo privato sono morti in seguito allo schianto del velivolo sul tetto di un'abitazione nella Germania nord-occidentale, secondo quanto riferito dalla polizia.

Il piccolo aereo è precipitato in una zona residenziale di Ganderkesee, vicino a Oldenburg. Inizialmente la polizia aveva segnalato la morte di uno dei due occupanti, due uomini di 65 e 77 anni di Brema, e la scomparsa del terzo. Tuttavia, in seguito a «lunghe e complesse operazioni di recupero dei rottami dell'aereo», la polizia ha stabilito che entrambi gli uomini avevano perso la vita nell'incidente, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Delmenhorst.

I rottami incastrati nel tetto sono stati rimossi e i residenti evacuati hanno potuto fare ritorno alle proprie case. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente.

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