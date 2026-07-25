Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

«Abbiamo colpito navi con armi dirette all'Iran»

Le operazioni di Kiev mirano a interrompere le forniture militari dirette verso Teheran e a danneggiare infrastrutture strategiche russe.
«Abbiamo colpito navi con armi dirette all'Iran»
x.com/ZelenskyyUa
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Abbiamo colpito navi con armi dirette all'Iran»
Le operazioni di Kiev mirano a interrompere le forniture militari dirette verso Teheran e a danneggiare infrastrutture strategiche russe.

BELGRADO - In un attacco ucraino «a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra».

Lo afferma in un breve post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che elenca altri obiettivi russi colpiti nelle ultime ore dalle «sanzioni a lungo raggio» ucraine.

Frattanto, una raffineria di petrolio nella città russa di Tyumen, nella Siberia occidentale a est di Ekaterinburg, a quasi 2.000 chilometri dall'Ucraina, ha preso fuoco a seguito di un attacco di un drone ucraino, stando al media ucraino Ukrinform che cita il governatore della regione russa riportato dal canale Telegram del sito militare Astra.

La raffineria di petrolio di Tyumen (una filiale della società moscovita Ri-Invest) è l'unica grande raffineria di petrolio nel Distretto Federale degli Urali. Si tratta di una delle più grandi raffinerie petrolifere indipendenti della Russia, situata nella zona industriale della città.

L'impianto ha una capacità di circa 8 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno e raggiunge un grado di raffinazione del 98%. I principali prodotti dell'impianto includono gasolio euro 5, benzina a gas stabile, coke di petrolio, bitume e olio combustibile.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
attacco droneguerra ucraina russiairanmar caspiopetrolioraffineria tyumenrussiasanzioniucrainazelensky
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
82

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
2 gior
14

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
3 gior
3
58

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione
LIVE
CANTONE
2 gior
39
153

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

La canicola prepara la quarta replica?
LIVE
CANTONE
2 gior
18
133

La canicola prepara la quarta replica?

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
5
47

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
1 gior
20
111

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
LIVE
MENDRISIO
1 gior

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

Zali rinuncia. Temporaneamente
LIVE
CANTONE
1 gior
69
179

Zali rinuncia. Temporaneamente

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
LIVE
CANTONE
1 gior
82
223

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
65

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»
LIVE
CANTONE
2 gior
129
195

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»
LIVE
CANTONE
1 gior
97

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior
14
32

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior
60
178

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»
LIVE
CANTONE
2 gior
81
148

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
1 gior

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

Caso Zali, la Lega convoca i vertici
LIVE
CANTONE
22 ore
58
124

Caso Zali, la Lega convoca i vertici

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
5
64

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
LIVE
TENNIS
1 gior
1
14

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
1 gior
4
65

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
6
16

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare
LIVE
SEMENTINA
1 gior
77
218

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
24

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
LIVE
CAPRIASCA
2 gior
2
48

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
3 gior
244

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»
LIVE
CANTONE
22 ore
22

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
3 gior
126
267

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»
LIVE
LUGANO
20 ore
16
71

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
LIVE
ITALIA
2 gior
8
87

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como
LIVE
CONFINE/CANTONE
4 ore

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
64

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

A loro non importa come ti chiami
LIVE
CANTONE
22 ore
6
29

A loro non importa come ti chiami

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo
LIVE
CANTONE
1 gior
4
27

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
3 gior
14
31

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

«Non me la sento»
LIVE
ITALIA
1 gior
32
56

«Non me la sento»

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito
LIVE
ARGOVIA
1 gior
10
47

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?
LIVE
BEDANO
2 gior
7
27

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)
LIVE
VALUTE
2 gior
2
20

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)

Il franco sta per tornare super?
LIVE
SVIZZERA
16 ore
27

Il franco sta per tornare super?

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
3 gior
36
105

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

La guida incerta lo tradisce
LIVE
CONFINE
2 gior
4
27

La guida incerta lo tradisce

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
3 gior
47
119

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
3 gior
10
59

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri
LIVE
SVIZZERA
23 ore
13

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto
LIVE
VAUD
5 ore
34
169

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto

Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie

«Sei un'altra persona»
LIVE
CALCIO
2 gior
7
16

«Sei un'altra persona»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Oltre 220mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna
LIVE
EUROPA
6 ore
10

Oltre 220mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna

Trump cambia aereo dopo il vertice Nato: preso di mira dall’Iran
LIVE
STATI UNITI
15 ore
7
54

Trump cambia aereo dopo il vertice Nato: preso di mira dall’Iran

In fuga via mare dall'inferno di Cap Ferret, l'Europa brucia
LIVE
FRANCIA / SPAGNA
17 ore
16

In fuga via mare dall'inferno di Cap Ferret, l'Europa brucia

Trump riceverà Zelensky martedì
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
18 ore
3
34

Trump riceverà Zelensky martedì

Stati membri della CPI destituiscono Karim Khan
LIVE
MONDO
18 ore
16

Stati membri della CPI destituiscono Karim Khan

Nuovo scisma in arrivo: questa volta in Scozia
LIVE
REGNO UNITO
19 ore
1
17

Nuovo scisma in arrivo: questa volta in Scozia

Stretto di Hormuz: vertice lampo a Londra
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
19 ore
13

Stretto di Hormuz: vertice lampo a Londra

Incendi nella regione Madrid: oltre 63mila tra evacuati e confinati
LIVE
SPAGNA
19 ore
7

Incendi nella regione Madrid: oltre 63mila tra evacuati e confinati

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
LIVE
ITALIA
20 ore

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento

Trump avverte Russia e Cina: sostenere l’Iran sarebbe «male per loro»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
20 ore
1

Trump avverte Russia e Cina: sostenere l’Iran sarebbe «male per loro»