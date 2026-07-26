Caviano, esplosione notturna in un cortile
La prontezza d’intervento dei residenti ha evitato danni maggiori.
La prontezza d’intervento dei residenti ha evitato danni maggiori.
GAMBAROGNO - Un violento boato nel cuore della notte, seguito dalle fiamme a pochi passi dall’ingresso di casa. È quanto accaduto a Caviano, attorno alle 02:00 tra martedì e mercoledì, come riportato dal portale la Voce del Gambarogno.
Due residenti sono stati svegliati dal rumore proveniente dall’atrio del cortile e, una volta usciti, si sono trovati di fronte a un principio d’incendio che minacciava l’abitazione.
Determinante il loro intervento: con una canna dell’acqua hanno rapidamente contenuto e spento le fiamme, evitando conseguenze più gravi. Nessun ferito, ma grande spavento.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi. Le cause dell’esplosione e del successivo incendio restano da chiarire; indagini in corso da parte della Polizia Cantonale.