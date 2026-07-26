«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»

Possibili complici

Potrebbero tuttavia esserci eventuali suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. In un bollettino diramato stamattina la polizia della capitale tedesca, citata dalla BBC, scrive che «si ritiene che una o più persone siano poi fuggite dal veicolo» e che «diverse persone siano state ferite con armi da taglio». Secondo la polizia i testimoni hanno fornito dichiarazioni contrastanti riguardo al numero degli autori. L'eventuale uso di un'arma da taglio è oggetto di accertamenti, ma non è stato ancora confermato.

Dopo l'attacco la polizia ha mobilitato un ingente dispiegamento di forze e ha transennato l'area tra Potsdamer Platz e il lato meridionale del tunnel del Tiergarten alla ricerca di indizi e prove. Il veicolo, vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato sul luogo del crimine.