«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"

Amalia e Foogie, per esempio, hanno appena completato la loro prima salita in autonomia sul Breithorn e ne sono visibilmente orgogliosi. «Abbiamo sentito che il Cervino è molto pericoloso in questo periodo. Sul Breithorn invece non c'era rischio di caduta massi e c'erano meno persone», racconta la coppia indonesiano-malese. Prima di affrontare un quattromila senza guida, avevano partecipato a diverse escursioni guidate nelle Alpi.