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«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"

A causa dell'aumentato pericolo di caduta massi, attualmente si sconsiglia la salita al Cervino. I soccorritori alpini mostrano sul posto come caldo, mancanza di neve e alpinisti inesperti aggravino la situazione.
«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"
20min/Shirin Camenisch
Il Cervino appare in questi giorni insolitamente grigio: dopo il giugno caldo e secco manca in molti punti la neve nella zona della vetta, il pericolo di caduta massi è dunque aumentato.
di 20min.ch | Shirin Camenisch
«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"
A causa dell'aumentato pericolo di caduta massi, attualmente si sconsiglia la salita al Cervino. I soccorritori alpini mostrano sul posto come caldo, mancanza di neve e alpinisti inesperti aggravino la situazione.

L'ondata di caldo non risparmia nemmeno il più celebre simbolo svizzero. Dopo un giugno eccezionalmente caldo e secco, sulla vetta del Cervino la neve è ormai quasi scomparsa. Dove di solito ghiaccio e firn ricoprono la roccia, oggi affiora pietrisco instabile. Per questo le guide alpine di Zermatt sconsigliano attualmente la salita.

«Le montagne si sgretolano», afferma Samuel Anthamatten. La guida alpina e soccorritore 39enne, incontrata da 20 Minuten a Zermatt, osserva da un punto privilegiato quanto rapidamente stiano cambiando le Alpi. Il caldo fa sparire neve e ghiaccio prima del previsto, il permafrost si scioglie e le pareti rocciose perdono stabilità. In questi giorni l'icona vallesana appare insolitamente grigia.

Una domanda sorge spontanea: il cambiamento climatico potrebbe un giorno costringerci ad ammirare il Cervino solo da lontano?

La mancanza di neve crea un doppio problema
Anjan Truffer conosce l'Horu come pochi altri. A 52 anni è guida alpina da oltre trent'anni, capo del soccorso di Air Zermatt e ha raggiunto la vetta più di 230 volte. La carenza di neve genera due criticità, spiega: «Normalmente, in vetta, una traccia evidente nella neve indica il percorso. Quando manca, il tetto della montagna diventa un labirinto per gli inesperti. Le cordate senza guida avanzano così senza una direzione chiara.»

A questo si aggiunge l'aumento del rischio di caduta massi. «Noi guide accompagniamo gli ospiti con una corda corta e tesa», spiega Truffer. Le cordate senza guida usano spesso corde più lunghe, che possono smuovere più facilmente le pietre. Un problema particolarmente delicato, visto che salita e discesa si svolgono in gran parte sullo stesso tracciato.

Per Truffer è chiaro: «Se sul Cervino si salisse solo con una guida, questo problema quasi non esisterebbe». Nell'estate torrida del 2003 fu colpito alla testa da pietre smosse da una cordata senza guida. Se la cavò con ferite lievi, ma «poteva andare molto peggio».

«Molti vogliono salire sul Cervino per motivi sbagliati»
Nella sede delle guide Zermatters, il direttore Martin Blatter osserva che sul Cervino si incontrano spesso alpinisti non all'altezza dell'impresa. L'imponente parete nord è un'icona onnipresente in Svizzera: campeggia su souvenir, maglioni e facciate. Quando non è nascosta dalle nuvole, attira anche gli abitanti del luogo, pronti a fotografarla. Ma questa notorietà ha un rovescio della medaglia. «Attira anche persone che vogliono solo raggiungere la vetta per mostrarlo sui social. Per click e like.»

Nel suo ruolo di capo soccorritore, Truffer affronta regolarmente emergenze che non dipendono solo dalle condizioni della montagna. Molti alpinisti sopravvalutano le proprie capacità, partono troppo tardi o perdono l'orientamento.

Spesso manca persino l'equipaggiamento di base: «Alcuni hanno poca acqua e cibo o indossano abbigliamento insufficiente. Se il tempo cambia, si trovano rapidamente in difficoltà». Non di rado alpinisti esausti o bloccati devono essere evacuati in elicottero.

Anthamatten concorda. Lo colpiscono soprattutto gli incidenti evitabili, causati da errori semplici, come un'errata legatura alla corda. Esperienze che incidono anche sulla vita privata: «Come alpinista diventi più prudente, perché vedi le conseguenze degli errori.»

La stagione di vetta potrebbe cambiare
La situazione attuale non è del tutto nuova, ma secondo Anthamatten potrebbe diventare più frequente. Le guide dovranno adattarsi e, quando le condizioni non lo consentono, orientarsi verso altre vette. «Se si è costantemente sotto stress per la caduta massi, non si può offrire un'esperienza piacevole agli ospiti», spiega. È possibile anche uno spostamento della stagione: le salite potrebbero anticiparsi, finché in vetta resta sufficiente neve.

Blatter sottolinea che questo comporterebbe anche cambiamenti organizzativi: «Anche gli altri partner dovrebbero adeguare le loro stagioni.»

Corine Julen, presidente dell'Hotelier Verein Zermatt, ritiene un peccato che al momento la salita sia sconsigliata. Ma la sicurezza resta prioritaria. Inoltre, si tratta di una nicchia di visitatori. Sulla Bahnhofstrasse si incontrano comunque turisti da tutto il mondo e numerosi alpinisti con corde colorate.

Amalia e Foogie, per esempio, hanno appena completato la loro prima salita in autonomia sul Breithorn e ne sono visibilmente orgogliosi. «Abbiamo sentito che il Cervino è molto pericoloso in questo periodo. Sul Breithorn invece non c'era rischio di caduta massi e c'erano meno persone», racconta la coppia indonesiano-malese. Prima di affrontare un quattromila senza guida, avevano partecipato a diverse escursioni guidate nelle Alpi.

Serve un divieto di salita durante le ondate di caldo? «La montagna non ci appartiene e non è richiesta alcuna autorizzazione per salirla», risponde Blatter. Più che raccomandazioni, è difficile fare. Anche limitare il numero di visitatori non risolverebbe del tutto il problema: non conta solo quanti sono, ma anche la loro esperienza e il loro comportamento.

Dal 1865 circa 600 persone hanno perso la vita sul Cervino, considerato per questo la montagna più mortale d'Europa.

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