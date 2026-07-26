Basta poco (una persona) per svoltare una serata

"L'unica che può cambiare l'atmosfera" è un brano che presenta tutte le caratteristiche che ci aspettiamo da Kashmere: un pop dalle sonorità funky molto coinvolgenti, nato per la pista da ballo o per scatenarsi, vista la stagione, in riva al mare o a un lago. Il singolo racconta il fascino di quelle persone capaci di migliorare qualsiasi serata: basta una presenza speciale per cambiare l'atmosfera e rendere tutto più leggero, intenso e autentico.

«Abbiamo lavorato a questo singolo con il produttore Renato D'Amico in una sola giornata», racconta Kashmere. «È un brano nato di getto: non c'è una vera e propria genesi, ma un flusso creativo puro. Rappresenta perfettamente questa idea, una sinergia che trasforma un'intuizione in realtà. Siamo partiti dal testo e, in poche ore, abbiamo costruito anche l'arrangiamento».