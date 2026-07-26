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Basta poco (una persona) per svoltare una serata

Lo canta Kashmere nel suo nuovo singolo, che segna il suo debutto sotto l'egida della BMG
Basta poco (una persona) per svoltare una serata
BMG
Fonte red
elaborata da Redazione
Basta poco (una persona) per svoltare una serata
Lo canta Kashmere nel suo nuovo singolo, che segna il suo debutto sotto l'egida della BMG

SAVOSA - "L'unica che può cambiare l'atmosfera" - il nuovo singolo di Kashmere pubblicato il 17 luglio e disponibile in streaming, negli store online e in rotazione radiofonica - segna un momento importante nella carriera dell'artista ticinese di origine italiana.

Il brano, infatti, è il primo che vede Luigi Maglione (il nome anagrafico del cantautore) "arruolato" nelle file di una major, per la precisione BMG. È indubbiamente una consacrazione per Kashmere, ma anche una certificazione della bontà del suo percorso artistico, che lo ha visto negli anni raggiungere le finali di Area Sanremo alle collaborazioni con il compianto Pino D'Angio, passando per riconoscimenti come il secondo posto al Festival di Castrocaro e il Premio Lunezia per le nuove proposte.

"L'unica che può cambiare l'atmosfera" è un brano che presenta tutte le caratteristiche che ci aspettiamo da Kashmere: un pop dalle sonorità funky molto coinvolgenti, nato per la pista da ballo o per scatenarsi, vista la stagione, in riva al mare o a un lago. Il singolo racconta il fascino di quelle persone capaci di migliorare qualsiasi serata: basta una presenza speciale per cambiare l'atmosfera e rendere tutto più leggero, intenso e autentico.

«Abbiamo lavorato a questo singolo con il produttore Renato D'Amico in una sola giornata», racconta Kashmere. «È un brano nato di getto: non c'è una vera e propria genesi, ma un flusso creativo puro. Rappresenta perfettamente questa idea, una sinergia che trasforma un'intuizione in realtà. Siamo partiti dal testo e, in poche ore, abbiamo costruito anche l'arrangiamento».

I lettori di Tio.ch hanno già avuto modo di conoscere Kashmere attraverso vari articoli, fino alla mini-intervista realizzata in occasione della sua partecipazione alle Sessions di Nevermind Music Fest. Magari non sapete che l'artista classe 2000 è laureato in filosofia e anche in ambito professionale ha scelto di essere circondato dalla musica. Lavora, infatti, in un negozio di vinili di Lugano. Il funk è la sua grande passione, come si può notare dalla sua intera discografia. Con il suo stile, Kashmere riesce a coinvolgere gli ascoltatori, trasportandoli in un vero e proprio clima di festa, grazie a uno spirito funky che scalda, proprio come il cashmere, chiunque ne venga a contatto.

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