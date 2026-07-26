Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Il primo incidente è avvenuto attorno alle 14:40: un automobilista olandese stava percorrendo l’autostrada in direzione nord quando il portapacchi sul tetto del veicolo si è aperto, facendo cadere diversi oggetti sulla carreggiata. Una pattuglia della polizia è intervenuta poco dopo per rimuoverli liberando la strada dal materiale potenzialmente pericoloso.