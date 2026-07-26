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Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Due incidenti sull’A13 causati da carichi non fissati correttamente spingono la polizia a rinnovare gli avvertimenti sulla sicurezza alla guida.
Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
Polizia Grigioni
di Cronaca Ticino
Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
Due incidenti sull’A13 causati da carichi non fissati correttamente spingono la polizia a rinnovare gli avvertimenti sulla sicurezza alla guida.

COIRA - Quanto accaduto ieri sull'A13 rappresenta certamente il timore di tutti coloro che viaggiano con carichi sul tetto dell’auto, che si tratti di un portapacchi, di una bicicletta o quant'altro. In questo caso, entrambe le situazioni si sono verificate nella stessa giornata.

Il primo incidente è avvenuto attorno alle 14:40: un automobilista olandese stava percorrendo l’autostrada in direzione nord quando il portapacchi sul tetto del veicolo si è aperto, facendo cadere diversi oggetti sulla carreggiata. Una pattuglia della polizia è intervenuta poco dopo per rimuoverli liberando la strada dal materiale potenzialmente pericoloso.

Alle 21:50, un automobilista spagnolo viaggiava anch’egli in direzione nord sulla A13, nei pressi di Domat/Ems quando una delle biciclette trasportate sul tetto della sua auto è caduta sulla strada colpendo tre veicoli. Uno di questi ha successivamente forato una gomma.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone a bordo.

Consigli della polizia cantonale dei Grigioni:

    • Fissa correttamente il carico prima di partire: biciclette, attrezzature sportive, bagagli e altri oggetti devono essere assicurati secondo le istruzioni del produttore per evitare che scivolino o cadano. I box da tetto devono essere chiusi in modo adeguato.
    • Controlla regolarmente i fissaggi: prima di metterti in viaggio e dopo aver percorso alcuni chilometri, verifica e, se necessario, stringi cinghie, supporti e dispositivi di fissaggio.
    • Rispetta la capacità di carico massima: non superare i limiti consentiti per portabiciclette, portapacchi e ganci di traino. Presta particolare attenzione al peso maggiore delle e-bike.
    • Adatta lo stile di guida: un carico aggiuntivo influisce sulla maneggevolezza del veicolo, sulla distanza di frenata e sulla sensibilità al vento laterale. Una guida prudente e adeguata aumenta la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
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