La festa nazionale con la politica di Zelensky irrita Rösti
Lisa Iasko e il consigliere federale figurano entrambi nel programma del 1° agosto. Questo suscita discussioni interne all'UDC.
Lisa Iasko e il consigliere federale figurano entrambi nel programma del 1° agosto. Questo suscita discussioni interne all'UDC.
ST. MORITZ - Il 1° agosto si preannuncia teso per il consigliere federale UDC Albert Rösti e il suo entourage in vista delle celebrazioni. A generare attriti, secondo la "NZZ am Sonntag", è la lista degli ospiti della festa federale di St. Moritz.
Tra gli interventi previsti, oltre a quello di Rösti, figura anche la politica ucraina Lisa Iasko, esponente del partito del presidente Volodymyr Zelensky. La 35enne sta attualmente svolgendo un dottorato all’Università di San Gallo; è inoltre attiva nella musica, nel cinema e nella conduzione televisiva.
«Non si esibiranno insieme»
Come riferisce la NZZ, nel dipartimento di Rösti ha suscitato sorpresa la presenza, nello stesso evento, del consigliere federale e di una politica ucraina. Internamente, la combinazione è stata ritenuta poco opportuna. Una cancellazione, tuttavia, non è mai stata presa in considerazione, ha dichiarato al domenicale la responsabile della comunicazione Franziska Ingold.
«Il consigliere federale Albert Rösti e Lisa Iasko non si esibiranno insieme: lui terrà il suo discorso ufficiale e poi si sposterà altrove», ha precisato Ingold. Il ministro dei trasporti, del resto, ha un’agenda fitta per la festa nazionale, con diversi interventi in vari cantoni.
Un momento politicamente delicato
Dall’inizio della guerra in Ucraina, l’UDC sostiene una linea di stretta neutralità per la Svizzera e si oppone, tra l’altro, alle sanzioni del Consiglio federale contro la Russia. Tra circa due mesi il Paese voterà inoltre sull’iniziativa per la neutralità, promossa da ambienti vicini all’ex consigliere federale Christoph Blocher. In questo contesto, una presenza congiunta con una politica ucraina potrebbe non essere ben vista da parte del partito.
Iasko, dal canto suo, mantiene un tono diplomatico. A St. Moritz intende «tendere la mano», non criticare la Svizzera. Allo stesso tempo, non nasconde di auspicare un sostegno più attivo all’Ucraina. Tra le richieste, anche la possibilità che in futuro la Svizzera consenta ad altri Stati il trasferimento di armi di produzione svizzera. «Ne abbiamo bisogno più che mai», ha dichiarato.