La festa nazionale con la politica di Zelensky irrita Rösti

«Non si esibiranno insieme»

Come riferisce la NZZ, nel dipartimento di Rösti ha suscitato sorpresa la presenza, nello stesso evento, del consigliere federale e di una politica ucraina. Internamente, la combinazione è stata ritenuta poco opportuna. Una cancellazione, tuttavia, non è mai stata presa in considerazione, ha dichiarato al domenicale la responsabile della comunicazione Franziska Ingold.

«Il consigliere federale Albert Rösti e Lisa Iasko non si esibiranno insieme: lui terrà il suo discorso ufficiale e poi si sposterà altrove», ha precisato Ingold. Il ministro dei trasporti, del resto, ha un’agenda fitta per la festa nazionale, con diversi interventi in vari cantoni.