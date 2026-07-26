Il giro del mondo di Solar Impulse compie 10 anni

Del peso di una sola tonnellata e mezzo ma largo quanto un Boeing 747, Solar Impulse 2 ha volato a velocità comprese fra 50 e 100 km/h, ad altitudini fino a 9300 metri.

Nel corso di questo volo storico, Bertrand Piccard e André Borschberg hanno battuto vari record del mondo. Il secondo ha in particolare attraversato il Pacifico in poco meno di cinque giorni tra Giappone e Hawaii, il che rimane ad oggi il più lungo volo in solitaria mai realizzato.