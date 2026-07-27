Lavori di manutenzione sulla tratta FLP Agno - Ponte Tresa
Previsti disagi per i pendolari a causa della sospensione del servizio ferroviario e modifiche al percorso dei bus sostitutivi.
AGNO - Ferrovie Luganesi SA (FLP) informa che da lunedì 3 agosto a martedì 18 agosto saranno eseguiti importanti lavori di manutenzione e rinnovo alla tratta ferroviaria tra Agno e Ponte Tresa.
Gli interventi saranno effettuati prevalentemente nelle fasce diurne, fatta eccezione per alcune attività che saranno eseguite nelle fasce notturne. Per l’intera durata dei lavori, la circolazione ferroviaria tra Agno e Ponte Tresa sarà completamente sospesa e sostituita da un servizio di autobus, secondo gli orari consultabili online.
Le fermate dei bus sostitutivi a Caslano saranno effettuate direttamente sulla strada cantonale, mentre a Magliaso e Agno presso i parcheggi Autopostale adiacenti le stazioni. La fermata Magliaso Paese non sarà servita, i viaggiatori sono invitati a utilizzare le fermate a Magliaso.
Sui bus sostitutivi sarà consentito il trasporto biciclette (massimo 2 biciclette a corsa), nel rispetto del regolamento consultabile alla pagina dedicata.