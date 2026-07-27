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Primo agosto e fuochi d'artificio, occhio alle strade chiuse (e ai furti)

Programma dell’evento e consigli utili per muoversi a Lugano tra blocchi alla viabilità e aree di parcheggio dedicate.
Primo agosto e fuochi d'artificio, occhio alle strade chiuse (e ai furti)
Ti-press
di Cronaca Ticino
Primo agosto e fuochi d'artificio, occhio alle strade chiuse (e ai furti)
Programma dell’evento e consigli utili per muoversi a Lugano tra blocchi alla viabilità e aree di parcheggio dedicate.

LUGANO - Lugano si prepara ad accogliere il tradizionale spettacolo pirotecnico di sabato 1° agosto. L’evento comporterà però importanti modifiche alla viabilità cittadina: le autorità prevedono possibili disagi alla circolazione a causa del forte afflusso di persone e veicoli diretti verso il centro.

Il lungolago, dalla rotonda LAC fino a Piazza Castello, sarà chiuso al traffico dalle ore 18:00 di sabato 1° agosto alle ore 01:30 di domenica 2 agosto. Nella stessa fascia oraria saranno interdette anche Via Magatti, Via Albrizzi, Via della Posta e Via Nizzola, per consentire lo svolgimento del consueto corteo istituzionale.

Per agevolare l’afflusso dei visitatori, sono stati individuati diversi parcheggi. Chi arriva dall’uscita autostradale di Lugano Sud o da Ponte Tresa potrà utilizzare i posteggi P&R Fornaci, Autosilo Central Park, P Via Maraini / Via Tassino, Autosilo Motta, Autosilo LAC, P&R FFS, Autosilo Bettydo e Autosilo Piazza Pelli. Per chi giunge da Lugano Nord, lungo Via Besso o via Vedeggio / Cassarate, sono disponibili Autosilo Palazzo Congressi, P Lido e Campo Marzio e Autosilo Balestra.

Le autorità invitano inoltre a consultare in tempo reale la disponibilità dei parcheggi sul sito www.lugano.ch/mobilita-sicurezza/parcheggi-e-autosili.html.

Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto delle regole di sosta. Non saranno tollerati veicoli parcheggiati sui marciapiedi in modo da ostacolare i pedoni, sulle linee di divieto di fermata, sui passaggi pedonali e nelle aree di intersezione, nelle zone pedonali o davanti ad accessi ed edifici. Nei casi più gravi si procederà alla rimozione forzata dei veicoli. La Polizia sarà presente nei punti di maggiore affluenza per garantire sicurezza e assistenza.

Le autorità richiamano inoltre l’attenzione sui rischi di furto durante eventi affollati, invitando a custodire con cura borse e oggetti personali, a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a collaborare con le forze dell’ordine in caso di necessità.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, si ricorda il divieto di mettersi alla guida con tassi alcolemici non consentiti e di utilizzare dispositivi elettronici durante la guida, anche per riprendere i fuochi d’artificio. Le violazioni comportano segnalazioni all’Ufficio giuridico della circolazione di Camorino e le relative sanzioni.

In caso di rinvio, lo spettacolo pirotecnico sarà recuperato la sera del 2 agosto.

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