Primo agosto e fuochi d'artificio, occhio alle strade chiuse (e ai furti)

Per agevolare l’afflusso dei visitatori, sono stati individuati diversi parcheggi. Chi arriva dall’uscita autostradale di Lugano Sud o da Ponte Tresa potrà utilizzare i posteggi P&R Fornaci, Autosilo Central Park, P Via Maraini / Via Tassino, Autosilo Motta, Autosilo LAC, P&R FFS, Autosilo Bettydo e Autosilo Piazza Pelli. Per chi giunge da Lugano Nord, lungo Via Besso o via Vedeggio / Cassarate, sono disponibili Autosilo Palazzo Congressi, P Lido e Campo Marzio e Autosilo Balestra.

Le autorità invitano inoltre a consultare in tempo reale la disponibilità dei parcheggi sul sito www.lugano.ch/mobilita-sicurezza/parcheggi-e-autosili.html.