E ora farà molto caldo

Cifre alla mano, per quanto riguarda il nostro cantone, le colonnine torneranno stabilmente a fissarsi ben sopra la soglia dei 30 gradi a partire dalla giornata di domani, guadagnando progressivamente qualche grado con il passare dei giorni. Le previsioni per la seconda metà della settimana ci mostrano, in pianura, massime sui 34 gradi e minime notturne che nei casi peggiori potrebbero non scendere sotto i 24 gradi.

E nella prima settimana di agosto l'evoluzione potrebbe ulteriormente intensificarsi. A dirlo è il bollettino di MeteoSvizzera che prevede «giornate soleggiate e molto calde; possibili rovesci o temporali pomeridiani o serali, in particolare in montagna» e «temperature massime comprese tra 33 e 35 gradi». Per quanto andrà avanti? Per il momento, la fine non si intravede ancora.