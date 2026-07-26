E ora farà molto caldo
La scorsa notte ha offerto l'ultima parentesi di fresco. Da domani le temperature torneranno sopra i 30 gradi. E la prima settimana di agosto si annuncia ancora più rovente
LUGANO - Le piogge della scorsa notte sono state, con ogni probabilità, l'ultima parentesi fresca di questa tregua dalla canicola. Con l'inizio dell'ultima settimana di luglio è infatti previsto un ritorno piuttosto prepotente del caldo torrido che ha caratterizzato una larga parte dell'estate 2026 non solo Ticino e Svizzera, ma una larga parte di tutto il continente europeo.
Quello che fino a qualche giorno fa aveva i contorni di uno scenario molto probabile è diventato ora certezza. Una quarta fiammata che si annuncia molto intensa, con l'anticiclone africano pronto a riprendersi il ruolo da protagonista.
Cifre alla mano, per quanto riguarda il nostro cantone, le colonnine torneranno stabilmente a fissarsi ben sopra la soglia dei 30 gradi a partire dalla giornata di domani, guadagnando progressivamente qualche grado con il passare dei giorni. Le previsioni per la seconda metà della settimana ci mostrano, in pianura, massime sui 34 gradi e minime notturne che nei casi peggiori potrebbero non scendere sotto i 24 gradi.
E nella prima settimana di agosto l'evoluzione potrebbe ulteriormente intensificarsi. A dirlo è il bollettino di MeteoSvizzera che prevede «giornate soleggiate e molto calde; possibili rovesci o temporali pomeridiani o serali, in particolare in montagna» e «temperature massime comprese tra 33 e 35 gradi». Per quanto andrà avanti? Per il momento, la fine non si intravede ancora.
In altre parole, la tregua dal caldo torrido è agli sgoccioli e l'arrivo di un nuovo e duraturo periodo di allerta meteo sembra ormai solo questione di giorni. Se non di ore.