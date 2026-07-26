Capire meglio l'AI e il digitale giocando... con le carte

«Trasformare l’educazione digitale in un’esperienza di gioco offline capace di creare dialogo, relazione e partecipazione tra generazioni» è stata l’intuizione che ha dato origine al progetto. Un approccio che resta centrale ancora oggi: «Educare al digitale significa prima di tutto educare alle persone».

Il meccanismo è semplice e partecipativo: carte basate su domande e risposte che stimolano confronto e riflessione. Fin dall’inizio il gioco si è concentrato sui temi più rilevanti del momento - social network, download, internet e chatline - diventando anche uno strumento utilizzato in ambito educativo e formativo, sia a scuola sia in incontri pubblici.