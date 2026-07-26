Il Campo Cantonale Scout BeSTiale 2026 prende vita
Oltre duemila scout iniziano la loro avventura nella Valle di Blenio.
Oltre duemila scout iniziano la loro avventura nella Valle di Blenio.
BLENIO - Ha preso il via il Campo Cantonale Scout BeSTiale 2026: oltre duemila scout provenienti da tutto il Ticino e dal Moesano hanno iniziato la loro avventura tra la Valle di Blenio e la Surselva, trasformando l’area in una grande casa a cielo aperto. Dopo due anni di preparazione, il progetto entra nel vivo con l’allestimento di sottocampi, tende e spazi comuni, che saranno gli stessi partecipanti a animare e rendere unici giorno dopo giorno.
Cuore pulsante del campo è il Fung Felèe con il suo Micentro, la piazza centrale pensata come luogo di incontro e condivisione per scout, collaboratori e visitatori. Qui si concentra la vita collettiva del campo, tra momenti comunitari e attività.
L’esperienza coinvolge anche i più piccoli: lupetti e lupette hanno avviato i propri campi distribuiti tra la Valle di Blenio, Disentis e la Surselva, con programmi adattati alla loro età. A unire idealmente tutte le attività sarà Radio Libellula Lupetti, canale di comunicazione che accompagnerà i partecipanti lungo il percorso.
Nei prossimi giorni entrerà nel vivo il programma di escursioni, giochi e attività educative che segneranno due settimane all’insegna di scoperta, crescita e amicizia. Il Campo Cantonale si conferma così uno degli appuntamenti più rilevanti per lo scoutismo ticinese e del Moesano, capace di riunire migliaia di persone attorno a un’esperienza condivisa.