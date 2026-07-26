Il Campo Cantonale Scout BeSTiale 2026 prende vita

BLENIO - Ha preso il via il Campo Cantonale Scout BeSTiale 2026: oltre duemila scout provenienti da tutto il Ticino e dal Moesano hanno iniziato la loro avventura tra la Valle di Blenio e la Surselva, trasformando l’area in una grande casa a cielo aperto. Dopo due anni di preparazione, il progetto entra nel vivo con l’allestimento di sottocampi, tende e spazi comuni, che saranno gli stessi partecipanti a animare e rendere unici giorno dopo giorno.