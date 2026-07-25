Zali è la punta dell'iceberg

Un atteggiamento tendente a imporre una lettura machista della politica, del “il potere è mio e lo gestisco io”, trattando gli apparati dello Stato come il salotto di casa propria. Non è una cosa nata ieri. Ciò che porta un Consigliere di Stato a fare la voce grossa con i vertici di un ente pubblico o a convocare riunioni su un procedimento che riguarda un minorenne nasce lontano: dai titoloni a sfondo razzista sul Mattino, dalle denigrazioni gratuite di membri di governo di altri partiti, dai toni da osteria nelle sedi istituzionali. La Lega ha sdoganato per trent’anni un modo di fare politica impregnato di disprezzo per le istituzioni e per le persone che le rappresentano; quando poi è toccato a lei rappresentarle, ecco il risultato.

Claudio Zali non è solo un uomo che ha sbagliato: è la punta di un iceberg che galleggia nella politica ticinese da trent’anni. E il Ticino, da qui ad aprile 2027, comunque vada questa storia, deve cambiare rotta prima di finire come il Titanic.