Ambiente ed energia, il Governo va riorganizzato

Questa riflessione non dovrebbe però fermarsi ai temi ambientali. Anche altri accorpamenti meritano di essere analizzati senza pregiudizi. Pensiamo, ad esempio, all'attuale Dipartimento delle finanze e dell'economia: la gestione delle finanze pubbliche richiede rigore, controllo della spesa e sostenibilità dei conti; la politica economica, invece, è chiamata a promuovere crescita, innovazione, attrattività e sviluppo del tessuto produttivo. Per LEA l'economia non è soltanto gestione dei conti, ma soprattutto capacità di immaginare il Ticino di domani in chiave progressista. Economia significa visione, innovazione, fiducia nel futuro e coraggio di investire in progetti che vadano oltre il ciclo elettorale, costruendo prosperità e qualità di vita per le prossime generazioni.

