Pedalare contro la canicola
Pro Velo Ticino
BELLINZONA - Il caldo estremo di questi giorni ha spinto molte persone a rinchiudersi in casa o a spostarsi in automobile anche per i tragitti brevi, per approfittare della climatizzazione presente ormai in ogni veicolo.
Gli spostamenti quotidiani a piedi nei giorni di canicola diventano problematici, in particolare per le persone anziane. Soprattutto in città, in cui domina il cemento e l’asfalto e con poche zone d’ombra, trovare spazi di fresco è una sfida.
Per chi invece, nonostante il caldo, continua a spostarsi in bicicletta, sa che la ventilazione è assicurata e a volte si approfitta anche dell’“aria condizionata” dalla presenza dell’ombra di alberi, che può ridurre la temperatura di quasi 10 gradi, ma anche dell’ombra di edifici. Non è necessario pedalare a gran velocità per godere del fresco, basta un’andatura di circa 10 km/h.
Oltre al benessere si aggiungono altri vantaggi, sempre individuali: pensiamo alla possibilità di raggiungere le destinazioni desiderate (negozi, bar, studi medici, centri sportivi, ecc.) fin davanti all’ingresso, senza dovere cercare posteggio e spendere per occuparlo, senza rimanere in coda e spendere per la benzina, soprattutto in un momento in cui i prezzi sono alle stelle.
Per questo motivo Pro Velo Ticino consiglia di continuare ad utilizzare la bicicletta negli spostamenti di tutti i giorni o di scegliere questo mezzo come alternativa, senza dimenticare di portare con sé una bottiglia d’acqua per idratarsi.
L’uso della bicicletta, oltre ai vantaggi individuali su menzionati, contribuisce anche a ridurre il calore nelle città, perché il riscaldamento della carrozzeria delle automobili posteggiate aggiunge calore alle temperature già molto alte. Senza dimenticare che ancora oggi molte automobili sono mosse da motori termici che utilizzano energia fossile e producono CO2 aumentando la pressione sul clima.