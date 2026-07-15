Pedalare contro la canicola

Per chi invece, nonostante il caldo, continua a spostarsi in bicicletta, sa che la ventilazione è assicurata e a volte si approfitta anche dell’“aria condizionata” dalla presenza dell’ombra di alberi, che può ridurre la temperatura di quasi 10 gradi, ma anche dell’ombra di edifici. Non è necessario pedalare a gran velocità per godere del fresco, basta un’andatura di circa 10 km/h.

Oltre al benessere si aggiungono altri vantaggi, sempre individuali: pensiamo alla possibilità di raggiungere le destinazioni desiderate (negozi, bar, studi medici, centri sportivi, ecc.) fin davanti all’ingresso, senza dovere cercare posteggio e spendere per occuparlo, senza rimanere in coda e spendere per la benzina, soprattutto in un momento in cui i prezzi sono alle stelle.