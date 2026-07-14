Qui nel Mendrisiotto si soffre

Il cambiamento climatico è autentico e purtroppo siano solo all'inizio di uno scenario che tra un secolo (parliamo di nipoti e pronipoti) rischia di diventare davvero indigesto per una vita piacevole, soprattutto sul fronte di catastrofi come piogge torrenziali improvvise, grandinate e forti venti, che rischiano di aumentare sensibilmente. Tutti si lamentano per queste ondate di caldo anomalo, che ci costringono a non uscire di casa.

Non è più bello vivere le estati in questo modo anomalo, e aspettando un temporale ( si spera che non sia come l'ultimo che ha fatto milioni di danni, ed ha rovinato orti e piante che per tornare come prima ci vorranno anni e anni, per danni subiti ).