Cerca e trova immobili
Segnalaci
MATTEO NEGRI

Se ne vedono e se ne sentono di ogni quando si parla di gradi di siccità

Matteo Negri, presidente Associazione Fontanieri Ticinesi
Se ne vedono e se ne sentono di ogni quando si parla di gradi di siccità
Ti-Press
Fonte red
Se ne vedono e se ne sentono di ogni quando si parla di gradi di siccità
Matteo Negri, presidente Associazione Fontanieri Ticinesi

Negli ultimi anni ogni Comune ha iniziato a definire i propri livelli di allerta, introducendo gradi di siccità, soglie e restrizioni spesso differenti da quelli dei Comuni vicini. Il risultato è che, a parità di condizioni meteorologiche e idrologiche, un Comune può trovarsi in grado 1, quello confinante in grado 2, mentre un altro ancora non applica alcuna limitazione.

Questo genera inevitabilmente confusione tra cittadini, aziende e gestori degli acquedotti, che si trovano a confrontarsi con regole diverse pur condividendo lo stesso territorio e, in molti casi, le stesse risorse idriche.

Forse è arrivato il momento di aprire una riflessione: non sarebbe più opportuno adottare un sistema uniforme, simile a quello utilizzato per la gestione della canicola? In quel caso esistono criteri condivisi e livelli di allerta validi per tutti. Per la siccità, invece, ogni Comune interpreta e applica i propri criteri.

L’idea potrebbe essere quella di definire Grado 1, Grado 2 e Grado 3 con soglie tecniche comuni e misure condivise almeno a livello distrettuale o regionale. In questo modo tutti saprebbero esattamente cosa comporta ogni livello di allerta, evitando interpretazioni differenti e garantendo una comunicazione chiara e coerente.

L’acqua è una risorsa strategica e la sua gestione richiede collaborazione e visione d’insieme. Avere regole uniformi non significa togliere autonomia ai Comuni, ma fornire una base comune su cui costruire decisioni efficaci, comprensibili e coordinate.

Forse è il momento di chiedersi se una maggiore armonizzazione nella gestione della siccità possa rappresentare un passo avanti per tutto il territorio.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
associazione fontanieri ticinesimatteo negrisiccità
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
132

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
1 gior
17
34

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
1 gior
16
52

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
150
256

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?
LIVE
CANTONE
2 gior
16
51

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
1 gior
25
51

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro
LIVE
LEONTICA
2 gior

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
1 gior
18
33

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
1 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
1 gior
26
258

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

A fuoco un'auto sull'A2
LIVE
LUGANO/TORRICELLA-TAVERNE
2 gior
15

A fuoco un'auto sull'A2

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
31

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
20 ore
74
163

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
1 gior
13
26

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
2 gior
3
51

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
37
167

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
14 ore
23
157

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
12
14

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
10 ore

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
8 ore

Anziano muore nelle acque del Verbano

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
23

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
12 ore
8
111

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
12 ore
62
65

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
129

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»
LIVE
CANTONE
2 gior
30
81

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra
LIVE
CANTONE
2 gior
13
98

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
17 ore
5
80

È allarme in alta montagna

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
1 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
12
48

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
67

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

Marco van Basten a tavola a… Losone
LIVE
LOSONE
2 gior
5
38

Marco van Basten a tavola a… Losone

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
24
26

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
8 ore

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora
LIVE
CANTONE
3 gior

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
12 ore
3
41

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
16 ore
5

Ti derubano anche qui

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
39

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi
LIVE
MESOLCINA
2 gior
18
56

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
17 ore
8
55

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
20 ore
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
8 ore
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
1 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»
LIVE
GRECIA
2 gior
3

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
1 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
5 ore
1
26

Sarà una notte turbolenta

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
1 gior
6
123

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
1 gior
3
28

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
14

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
18 ore
31
52

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Ticino ostaggio del traffico: è ora che chi sfrutta le nostre strade paghi davvero
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
8 ore
2
20

Ticino ostaggio del traffico: è ora che chi sfrutta le nostre strade paghi davvero

Masseria di Vigino: il futuro nasce dalla sua storia
LIVE
ANDRÉ PRADA
11 ore
2

Masseria di Vigino: il futuro nasce dalla sua storia

Il futuro della navigazione si costruisce con il confronto
LIVE
AMICI DELLA NAVIGAZIONE
1 gior
1
14

Il futuro della navigazione si costruisce con il confronto

Pedalare contro la canicola
LIVE
PRO VELO TICINO
1 gior
16

Pedalare contro la canicola

Qui nel Mendrisiotto si soffre
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
2 gior
1
18

Qui nel Mendrisiotto si soffre

Dietro ogni goccia d'acqua: il lavoro invisibile del fontaniere nelle emergenze idriche
LIVE
MATTEO NEGRI
3 gior

Dietro ogni goccia d'acqua: il lavoro invisibile del fontaniere nelle emergenze idriche

Che forza, ragazzi!
LIVE
BELLINZONA
3 gior
18

Che forza, ragazzi!

Terrorismo islamico: la cittadinanza va sempre revocata
LIVE
LORENZO QUADRI
4 gior
15
68

Terrorismo islamico: la cittadinanza va sempre revocata

Ticino: sempre più persone senza lavoro
LIVE
AMALIA MIRANTE
5 gior
29
44

Ticino: sempre più persone senza lavoro

L’acqua è una risorsa preziosa: usiamola con responsabilità
LIVE
MATTEO NEGRI
1 sett
16

L’acqua è una risorsa preziosa: usiamola con responsabilità