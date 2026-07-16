Se ne vedono e se ne sentono di ogni quando si parla di gradi di siccità

Forse è arrivato il momento di aprire una riflessione: non sarebbe più opportuno adottare un sistema uniforme, simile a quello utilizzato per la gestione della canicola? In quel caso esistono criteri condivisi e livelli di allerta validi per tutti. Per la siccità, invece, ogni Comune interpreta e applica i propri criteri.

L’idea potrebbe essere quella di definire Grado 1, Grado 2 e Grado 3 con soglie tecniche comuni e misure condivise almeno a livello distrettuale o regionale. In questo modo tutti saprebbero esattamente cosa comporta ogni livello di allerta, evitando interpretazioni differenti e garantendo una comunicazione chiara e coerente.