Cerca e trova immobili
Segnalaci
AMICI DELLA NAVIGAZIONE

Il futuro della navigazione si costruisce con il confronto

Associazione Amici della Navigazione della Regione dei Laghi
Il futuro della navigazione si costruisce con il confronto
TiPress
Fonte red
Il futuro della navigazione si costruisce con il confronto
Associazione Amici della Navigazione della Regione dei Laghi

L'Associazione Amici della Navigazione della regione dei Laghi è nata per promuovere e valorizzare la navigazione quale patrimonio storico, turistico e culturale del nostro territorio, sostenendo lo sviluppo del traffico di linea e di una mobilità lacuale moderna e di qualità.

È con questo spirito che guardiamo con profonda preoccupazione alla decisione del Consiglio di Stato di interrompere il Progetto cantonale per la navigazione e, sul bacino svizzero del Lago Maggiore, di affidare la gestione della linea Locarno- Tenero-Magadino a un nuovo operatore.

Non intendiamo entrare nel merito della scelta dell'operatore. Le autorità hanno il diritto e il dovere di individuare le soluzioni che ritengono migliori nell'interesse pubblico.

Ciò che preoccupa è il metodo.

La navigazione del Lago Maggiore rappresenta una componente importante dell'offerta turistica, della mobilità e dell'identità del nostro territorio. Proprio per questo riteniamo che le scelte che ne determinano il futuro meritino un percorso di confronto il più possibile ampio, trasparente e partecipato, capace di coinvolgere le istituzioni, gli enti del territorio, gli operatori economici e tutti i soggetti interessati.

Per anni il territorio è stato coinvolto in un progetto condiviso di sviluppo della navigazione sul Verbano. Comuni, enti regionali, operatori turistici e istituzioni hanno lavorato nella prospettiva di una crescita coordinata della navigazione ticinese, favorendo investimenti, iniziative comuni e una progettualità orientata al lungo periodo. Oggi quel percorso viene sostanzialmente interrotto con una decisione annunciata come definitiva, senza che risulti esservi stato un reale confronto pubblico sulle possibili alternative.

In uno Stato di diritto il tema non è soltanto chi decide, ma anche come si decide.

Le decisioni pubbliche che incidono sul futuro di un territorio dovrebbero essere motivate in modo trasparente, precedute da un confronto effettivo con gli attori coinvolti e aperte al dialogo. Il contraddittorio non rappresenta un ostacolo all'azione dell'autorità, bensì uno degli elementi che ne rafforzano la credibilità e la legittimazione. Il confronto non rallenta le decisioni: contribuisce a renderle più solide, condivise e durature, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nelle scelte pubbliche.

La navigazione non appartiene a una singola società. Appartiene al territorio. È un patrimonio costruito nel tempo grazie al contributo delle istituzioni, degli operatori economici, delle comunità locali e di tutti coloro che hanno creduto nel suo sviluppo quale elemento qualificante dell'offerta turistica e della mobilità lacuale.

Ogni cambiamento strategico dovrebbe quindi essere valutato considerando anche gli effetti che produce sulla fiducia di Comuni, operatori economici, associazioni, investitori e cittadini. Quando un progetto costruito nel tempo viene modificato improvvisamente, il rischio è che venga meno quella fiducia indispensabile per realizzare qualsiasi iniziativa di lungo periodo. La fiducia rappresenta infatti uno dei principali presupposti per pianificare investimenti, sviluppare collaborazioni e costruire nuove opportunità per il territorio.

Il nostro auspicio è che questa vicenda possa ancora trasformarsi in un'occasione di dialogo.

Il Ticino ha bisogno di una navigazione moderna, efficiente e sostenibile. Ha bisogno di una visione condivisa, costruita insieme alle realtà del territorio, e di istituzioni che sappiano accompagnare il cambiamento attraverso il confronto e non con decisioni percepite come unilaterali e irrevocabili.

Come Associazione continueremo a sostenere tutto ciò che contribuisce allo sviluppo della navigazione e del nostro territorio, convinti che il futuro si costruisca con il dialogo, la collaborazione e il rispetto reciproco tra istituzioni, operatori e cittadini.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
lago maggiorenavigazione
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
146
244

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora
LIVE
CANTONE
2 gior

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
20 ore
15
35

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
17 ore
16
52

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?
LIVE
CANTONE
1 gior
16
53

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
12 ore
22
46

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

Forse aveva un'altra vittima nel mirino: la donna ha chiesto protezione
LIVE
FAIDO/ LEONTICA
2 gior

Forse aveva un'altra vittima nel mirino: la donna ha chiesto protezione

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro
LIVE
LEONTICA
1 gior

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro

Dopo la maxi-coda al San Gottardo l'esodo dei vacanzieri “tappa” l'A2
LIVE
TRAFFICO
2 gior
18
71

Dopo la maxi-coda al San Gottardo l'esodo dei vacanzieri “tappa” l'A2

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
20 ore
17
35

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

A fuoco un'auto sull'A2
LIVE
LUGANO/TORRICELLA-TAVERNE
1 gior
14

A fuoco un'auto sull'A2

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
30

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
10 ore

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
5 ore
67

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
13 ore
13
27

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
1 gior
3
56

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
36
175

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
12
15

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Giravano con auto di lusso sospette, ora sono dietro le sbarre
LIVE
CANTONE
2 gior
53
58

Giravano con auto di lusso sospette, ora sono dietro le sbarre

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
23

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera

Diversi incendi su tetti con impianti solari: perché succede?
LIVE
SVIZZERA
4 gior
11
65

Diversi incendi su tetti con impianti solari: perché succede?

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
9 ore
24
204

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Femminicidio a Faido, poi l'esplosione: «Servono più agenti»
LIVE
FAIDO/LEONTICA
2 gior
34

Femminicidio a Faido, poi l'esplosione: «Servono più agenti»

«L'arbitro non c'entra: l'unico colpevole è Embolo»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
67
119

«L'arbitro non c'entra: l'unico colpevole è Embolo»

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
86

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra
LIVE
CANTONE
1 gior
12
97

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra

Allarme su AVS e AI all'estero: la Svizzera ha versato 40 milioni di troppo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
34
142

Allarme su AVS e AI all'estero: la Svizzera ha versato 40 milioni di troppo

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
15 ore

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

Un'auto finisce sul tetto a Magadino e il traffico del Locarnese va in tilt
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
7
18

Un'auto finisce sul tetto a Magadino e il traffico del Locarnese va in tilt

Se dallo zaino del ragazzino spunta il coltellaccio da cucina
LIVE
CANTONE
2 gior
60
102

Se dallo zaino del ragazzino spunta il coltellaccio da cucina

«Lugano ha fatto crack?»
LIVE
LUGANO
2 gior
29
43

«Lugano ha fatto crack?»

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
51

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
20
71

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

Marco van Basten a tavola a… Losone
LIVE
LOSONE
1 gior
5
40

Marco van Basten a tavola a… Losone

Colpo di scena Manzambi: cambia tutto, ecco dove giocherà
LIVE
PREMIER LEAGUE
3 gior
1
22

Colpo di scena Manzambi: cambia tutto, ecco dove giocherà

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi
LIVE
MESOLCINA
1 gior
18
58

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
14

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
18 ore
23
29

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»
LIVE
GRECIA
1 gior
3

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»

Ritorno al passato: «Anni '80, un periodo irripetibile»
LIVE
CANTONE
2 gior
6
48

Ritorno al passato: «Anni '80, un periodo irripetibile»

Scontro tra auto sulla cantonale: due feriti
LIVE
CASTIONE-ARBEDO
2 gior
3

Scontro tra auto sulla cantonale: due feriti

Muore una persona in un bordello
LIVE
SVITTO
2 gior

Muore una persona in un bordello

Emergenza idrica: scattano le prime misure di risparmio, ecco quali
LIVE
BASSO MENDRISIOTTO
2 gior
12
32

Emergenza idrica: scattano le prime misure di risparmio, ecco quali

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
11 ore
13

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Bisonte infuriato attacca un uomo e lo scaraventa in aria
LIVE
STATI UNITI
2 gior
7
42

Bisonte infuriato attacca un uomo e lo scaraventa in aria

«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
1
16

«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»

Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri

Balogun, il retroscena che scuote la FIFA: «Ha deciso solo Al-Kamali»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
6
24

Balogun, il retroscena che scuote la FIFA: «Ha deciso solo Al-Kamali»

Tamponamento a catena sulla cantonale
LIVE
CASTIONE
14 ore
16
19

Tamponamento a catena sulla cantonale

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Pedalare contro la canicola
LIVE
PRO VELO TICINO
19 ore
14

Pedalare contro la canicola

Qui nel Mendrisiotto si soffre
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
1 gior
1
17

Qui nel Mendrisiotto si soffre

Dietro ogni goccia d'acqua: il lavoro invisibile del fontaniere nelle emergenze idriche
LIVE
MATTEO NEGRI
2 gior

Dietro ogni goccia d'acqua: il lavoro invisibile del fontaniere nelle emergenze idriche

Che forza, ragazzi!
LIVE
BELLINZONA
2 gior
19

Che forza, ragazzi!

Terrorismo islamico: la cittadinanza va sempre revocata
LIVE
LORENZO QUADRI
3 gior
15
70

Terrorismo islamico: la cittadinanza va sempre revocata

Ticino: sempre più persone senza lavoro
LIVE
AMALIA MIRANTE
4 gior
29
47

Ticino: sempre più persone senza lavoro

L’acqua è una risorsa preziosa: usiamola con responsabilità
LIVE
MATTEO NEGRI
1 sett
16

L’acqua è una risorsa preziosa: usiamola con responsabilità

Il Ticino non può vivere di cemento
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
1 sett
1
28

Il Ticino non può vivere di cemento

La prima, ma non l’ultima, fattura di Bruxelles
LIVE
MARCO CHIESA
1 sett
21
65

La prima, ma non l’ultima, fattura di Bruxelles

Massimo Lardi ci ha lasciato, ma continua a vivere nelle sue opere e nella nostra mente
LIVE
LIVIO ZANOLARI
1 sett

Massimo Lardi ci ha lasciato, ma continua a vivere nelle sue opere e nella nostra mente