Ticino ostaggio del traffico: è ora che chi sfrutta le nostre strade paghi davvero

Il caso del San Gottardo è emblematico. Durante i fine settimana, le vacanze e i grandi esodi estivi, decine di migliaia di turisti e vacanzieri attraversano il Ticino senza fermarsi, utilizzando il nostro Cantone come semplice corridoio tra il nord e il sud dell'Europa e viceversa. Non generano un indotto economico significativo, ma contribuiscono all'usura delle infrastrutture, aumentano l'inquinamento atmosferico e acustico, congestionano la rete viaria e limitano la mobilità di residenti, imprese e servizi pubblici. Un costo che, direttamente o indirettamente, ricade soprattutto su chi in Ticino vive, lavora e paga le imposte.



A questo si aggiunge il traffico quotidiano dei frontalieri e dei pendolari transfrontalieri, che ogni mattina e ogni sera trasforma molte arterie del Cantone in un imbuto permanente. Percorsi che un tempo richiedevano pochi minuti oggi possono richiederne il doppio o il triplo. Tempo sottratto al lavoro, alla famiglia e al tempo libero, con un inevitabile peggioramento della qualità di vita.

