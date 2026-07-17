Il servizio di prossimità delle Polizie comunali: un patrimonio strategico per la sicurezza

I recenti e gravi fatti avvenuti fra Leventina e Valle di Blenio, culminati in una dolorosa e sconvolgente vicenda nel corso della quale anche alcuni agenti di polizia sono rimasti feriti, impongono profondo rispetto e sincera vicinanza alle famiglie coinvolte, insieme a un sentimento di riconoscenza verso chi opera quotidianamente al servizio della collettività.

