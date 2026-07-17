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Piergiuseppe Vescovi

Il servizio di prossimità delle Polizie comunali: un patrimonio strategico per la sicurezza

Piergiuseppe Vescovi, Municipale di Capriasca
Il servizio di prossimità delle Polizie comunali: un patrimonio strategico per la sicurezza
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Il servizio di prossimità delle Polizie comunali: un patrimonio strategico per la sicurezza
Piergiuseppe Vescovi, Municipale di Capriasca

I recenti e gravi fatti avvenuti fra Leventina e Valle di Blenio, culminati in una dolorosa e sconvolgente vicenda nel corso della quale anche alcuni agenti di polizia sono rimasti feriti, impongono profondo rispetto e sincera vicinanza alle famiglie coinvolte, insieme a un sentimento di riconoscenza verso chi opera quotidianamente al servizio della collettività.

Proprio la delicatezza di simili episodi invita a una riflessione seria e priva di preconcetti sull'organizzazione della sicurezza sul territorio e sul ruolo della polizia di prossimità. Senza entrare nel merito delle circostanze specifiche dell'accaduto, emerge infatti una questione di fondo: in un sistema necessariamente orientato al coordinamento e alla specializzazione, quale valore aggiunto continua a rappresentare una presenza capillare e radicata delle Polizie comunali?

Il dibattito è aperto da tempo e alcune forze politiche si esprimono a favore della creazione di una polizia unica cantonale. Una prospettiva rispetto alla quale il sottoscritto, da molti anni attivo a livello comunale e già capodicastero di una delle Polizie strutturate del Cantone, ha sempre sostenuto una diversa impostazione.

Ritengo infatti che la conoscenza diretta del contesto, delle persone e delle dinamiche locali non consenta certamente di eliminare ogni rischio, ma rappresenti un patrimonio prezioso per cogliere le situazioni, prevenire criticità e favorire interventi tempestivi ed efficaci.

La sfida consiste quindi nel trovare il giusto equilibrio tra le indispensabili competenze specialistiche della Polizia cantonale e il contributo complementare delle Polizie comunali, quali presidi quotidiani di sicurezza a diretto contatto con la popolazione.

La sicurezza nasce dalla lettura del territorio
Il dibattito sull'assetto del sistema di polizia si è spesso concentrato su competenze, organici e modelli operativi, dedicando meno attenzione al valore strategico della polizia di prossimità: una presenza costante e radicata nel territorio, fondata sulla familiarità con le persone, le realtà locali e le loro dinamiche.

La sicurezza non si costruisce infatti soltanto con la capacità di intervenire nelle emergenze, ma anche attraverso la possibilità di individuare precocemente segnali di disagio, prevenire situazioni critiche e favorire risposte mirate. L'esperienza che gli agenti maturano operando stabilmente in uno stesso comprensorio — ancor più se organizzati quali referenti territoriali di prossimità — costituisce un elemento essenziale per riconoscere tempestivamente situazioni di rischio e integrare efficacemente le capacità specialistiche della Polizia cantonale.

La prossimità genera inoltre fiducia e collaborazione con la popolazione. Molti dei risultati più importanti di questo modello sono proprio quelli che non fanno notizia: conflitti evitati, fragilità intercettate, situazioni problematiche affrontate prima che possano degenerare. La prevenzione più efficace è spesso quella che riesce a evitare l'emergenza.

Le Polizie comunali strutturate sono inoltre parte integrante di una rete territoriale che coinvolge Comuni, Polizia cantonale, servizi sociali, scuole ed enti locali, consentendo una migliore condivisione delle informazioni e una maggiore efficacia degli interventi.

Un modello complementare per il futuro della sicurezza
Valorizzare la polizia di prossimità non significa mettere in discussione il ruolo fondamentale della Polizia cantonale, ma riconoscere che un sistema moderno di sicurezza nasce dall'integrazione di competenze diverse e complementari.

Una Polizia cantonale forte nelle funzioni specialistiche e nel coordinamento operativo trova nelle Polizie comunali un partner qualificato, in grado di garantire un presidio stabile del territorio, una profonda conoscenza delle realtà locali e un costante orientamento alla prevenzione.

Anche in un'epoca caratterizzata da tecnologia, banche dati e strumenti investigativi avanzati, la dimensione umana rimane insostituibile. La sicurezza non dipende solo dalla prontezza d’intervento, ma anche dalla capacità di conoscere, prevenire e costruire relazioni di fiducia.

La vera sfida per il Ticino sarà quindi preservare questo equilibrio virtuoso: una Polizia cantonale forte e specializzata, affiancata da Polizie comunali in grado di custodire e valorizzare quel patrimonio di conoscenza diretta del territorio, delle comunità locali e delle loro dinamiche che rappresenta una risorsa strategica per l'intero Cantone.

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