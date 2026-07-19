Cerca e trova immobili
Segnalaci
Lorenzo Quadri

Menu vegano in carcere: la Corte di Strasburgo ha perso la bussola

Lorenzo Quadri, Consigliere nazionale, Lega dei Ticinesi
Menu vegano in carcere: la Corte di Strasburgo ha perso la bussola
Lorenzo Quadri
Fonte Lorenzo Quadri
Menu vegano in carcere: la Corte di Strasburgo ha perso la bussola
Lorenzo Quadri, Consigliere nazionale, Lega dei Ticinesi

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) torna a far discutere, e ancora una volta non per aver difeso libertà fondamentali minacciate da regimi autoritari, ma per aver condannato la Svizzera perché nel carcere ginevrino di Champ-Dollon non era previsto un menu integralmente vegano. Sembra una barzelletta, invece è successo davvero.

I ricorrenti sono due militanti antispecisti arrestati per atti di vandalismo. Uno di loro pretendeva un'alimentazione completamente vegana. L'amministrazione penitenziaria aveva già adattato in parte i pasti, ma ciò non è bastato ai giudici di Strasburgo, che hanno ravvisato una violazione della libertà di pensiero e di coscienza, condannando la Svizzera a versare circa 26.000 euro tra risarcimento e spese.

La domanda è inevitabile: sarebbe davvero questa la missione della Corte EDU?

Sempre più spesso i suoi magistrati abusano del proprio ruolo per influenzare la politica dei singoli Stati. La sinistra vuole i giudici stranieri perché, per il loro tramite, riesce a imporre delle posizioni (climatiste, immigrazioniste, woke, …) che mai riuscirebbe a far passare nei parlamenti nazionali; men che meno nelle votazioni popolari.

Per la Svizzera il problema è ancora più evidente. I diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sono già ampiamente tutelati dalla Costituzione federale. Ciò che cambia è l'interpretazione sempre più estensiva fornita dalla Corte, che costituisce una chiara lesione della nostra sovranità e della nostra democrazia diretta.

Non è un caso che diversi governi europei abbiano espresso crescente preoccupazione per le continue invasioni di campo della corte EDU, soprattutto in materia migratoria. Nel 2025 nove Paesi, guidati da Italia e Danimarca, hanno inviato uno scritto di protesta al Consiglio d’Europa. La Svizzera, però, è rimasta alla finestra.

Quando una Corte internazionale pretende di imporre il menù vegano nelle carceri, significa che ha smarrito il senso della sua missione. E’ quindi tempo di riaprire a Berna il dibattito sulla disdetta svizzera della CEDU, così da non dover più sottostare all’attivismo politico dei magistrati preposti alla sua applicazione.

Del resto, nemmeno l’Unione europea aderisce alla CEDU. Perché riconosce solo la propria Corte di giustizia UE e non vuole avere tra i piedi i magistrati di Strasburgo.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carcerecorte edudemocrazia direttadiritti umani
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
111
164

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
1 gior
10
164

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
20 ore

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
33
141

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
2 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
58
152

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»
LIVE
CANTONE
1 gior
106
223

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
2 gior

Anziano muore nelle acque del Verbano

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
3 gior
26
158

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
77

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
3 gior
8
101

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
2 gior

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
64

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"
LIVE
ITALIA
22 ore

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
2 gior
78
64

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
2 gior

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
5 ore
20

Due muli investiti sulla A2

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
2 gior
1
35

Sarà una notte turbolenta

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
70

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
12
28

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
2 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
2 gior
10
42

Non si trovano quasi più camere

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
1 gior

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
1
23

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
38

I giovani le auto non le comprano più

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
2 gior
23
36

I due cartelli che confondono gli utenti

Nella notte all'improvviso, un cantiere
LIVE
MENDRISIO
1 gior
3
54

Nella notte all'improvviso, un cantiere

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
2 gior
3
41

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
3 ore
23
67

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
2 gior
16
82

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
34
83

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
4 gior
17
32

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
LIVE
ACQUAROSSA
20 ore
10
27

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
52

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior
23
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
LIVE
SOAZZA (GR)
1 gior
4
13

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail

Baldini, che dramma: morta la figlia
LIVE
CARNET NOIR
1 gior
4
38

Baldini, che dramma: morta la figlia

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
3
16

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
34

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti

Moto contro un autobus, traffico in tilt
LIVE
LUGANO
19 ore
8
26

Moto contro un autobus, traffico in tilt

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
15 ore
8
19

Auto finisce sul tetto a Magadino

«Tuchel è un criminale»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
18

«Tuchel è un criminale»

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
17 ore
3
68

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

In 7mila per cantare le canzoni di Max Pezzali
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
31

In 7mila per cantare le canzoni di Max Pezzali

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo
LIVE
ZURIGO
1 gior
58
203

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo

80 dollari per la conferenza stampa: Infantino munge tutto e tutti
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
41
94

80 dollari per la conferenza stampa: Infantino munge tutto e tutti

Scandalo Malvinas: «Squalifiche improbabili»
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
17
55

Scandalo Malvinas: «Squalifiche improbabili»

Se avete visto il flash... è troppo tardi
LIVE
CANTONE
1 gior
2
21

Se avete visto il flash... è troppo tardi

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Il servizio di prossimità delle Polizie comunali: un patrimonio strategico per la sicurezza
LIVE
PIERGIUSEPPE VESCOVI
2 gior
2
7

Il servizio di prossimità delle Polizie comunali: un patrimonio strategico per la sicurezza

Se ne vedono e se ne sentono di ogni quando si parla di gradi di siccità
LIVE
MATTEO NEGRI
2 gior
3
11

Se ne vedono e se ne sentono di ogni quando si parla di gradi di siccità

Ticino ostaggio del traffico: è ora che chi sfrutta le nostre strade paghi davvero
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
7
59

Ticino ostaggio del traffico: è ora che chi sfrutta le nostre strade paghi davvero

Masseria di Vigino: il futuro nasce dalla sua storia
LIVE
ANDRÉ PRADA
2 gior
2

Masseria di Vigino: il futuro nasce dalla sua storia

Il futuro della navigazione si costruisce con il confronto
LIVE
AMICI DELLA NAVIGAZIONE
3 gior
1
13

Il futuro della navigazione si costruisce con il confronto

Pedalare contro la canicola
LIVE
PRO VELO TICINO
4 gior
18

Pedalare contro la canicola

Qui nel Mendrisiotto si soffre
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
5 gior
1
18

Qui nel Mendrisiotto si soffre

Dietro ogni goccia d'acqua: il lavoro invisibile del fontaniere nelle emergenze idriche
LIVE
MATTEO NEGRI
5 gior

Dietro ogni goccia d'acqua: il lavoro invisibile del fontaniere nelle emergenze idriche

Che forza, ragazzi!
LIVE
BELLINZONA
6 gior
17

Che forza, ragazzi!

Terrorismo islamico: la cittadinanza va sempre revocata
LIVE
LORENZO QUADRI
1 sett
15
61

Terrorismo islamico: la cittadinanza va sempre revocata