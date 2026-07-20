Il futuro della navigazione si costruisce con i fatti, non con le dichiarazioni

In questi anni cittadini, pendolari e operatori turistici hanno assistito a un progressivo ridimensionamento del servizio: corse soppresse o ridotte, collegamenti meno attrattivi, pontili lasciati in condizioni problematiche e chiusi dall' ufficio federale dei trasporti, disagi per l'utenza e un'offerta che ha perso competitività proprio mentre il turismo sul Lago Maggiore cresceva senza parlare del repentino aumento delle tariffe e servizi di bordo.

A questo si sono aggiunti continui problemi nei rapporti con le istituzioni, tensioni sindacali, polemiche ricorrenti e una gestione che troppo spesso ha generato conflitti invece di creare consenso. Difficile parlare di un percorso condiviso quando, per anni, il dibattito pubblico è stato caratterizzato da scontri istituzionali e criticità operative.