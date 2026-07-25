Caso audio Zali: l’UDC Ascona esige le dimissioni immediate

A questo proposito, la Presidente Francesca Verda sottolinea come questa realtà non sia purtroppo isolata: lei stessa ha toccato con mano, in prima persona, lo svilimento e la mancanza di rispetto nei confronti della donna all'interno dei palazzi del potere. Di fronte a questo clima e a certi atteggiamenti striscianti, la Presidente non ha mai taciuto e non intende tacere oggi. Dare voce a questa testimonianza è un dovere morale imprescindibile per chiunque creda nelle istituzioni: di fronte alla necessità di rompere l'omertà e difendere la dignità di tutte le donne e di tutti quegli uomini che si distanziano fermamente da simili comportamenti, non vi è spazio per tatticismi politici né per tentativi di invertire i ruoli. Sarebbe inaccettabile se, ancora una volta in questo Cantone, a pagare il prezzo politico e a subire attacchi fosse chi dà voce a un problema reale e rifiuta il silenzio, anziché chi ha commesso i fatti.