“Suscnè” e “siè”, era quello il ritmo antico della vita a Campello

CAMPELLO - Nella mia cantina di casa ho ritrovato della documentazione “antica” che racconta la vita quotidiana di Campello in un passato che sembra ormai lontano. Scorrendo quelle pagine, ho avuto la sensazione di aprire una finestra su un mondo scomparso, fatto di stagioni, terminologie e lavori che scandivano ogni giorno e ho quindi deciso di riassumerne i contenuti in questo breve scritto: