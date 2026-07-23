Una delle preoccupazioni di molti cittadini è il crescente distacco tra le decisioni prese dalle istituzioni internazionali e la vita quotidiana delle persone. Molti rappresentanti delle grandi organizzazioni europee non vengono eletti direttamente dai popoli, e questo alimenta un sentimento di mancanza di partecipazione democratica. Le decisioni prese a livello politico hanno però conseguenze concrete sulle famiglie e sui cittadini.

Le sanzioni e le tensioni geopolitiche non restano solo nelle sale dei governi: possono avere effetti sull’economia reale. L’aumento dei costi dell’energia, dei carburanti e delle materie prime si ripercuote inevitabilmente sui prezzi dei prodotti alimentari e sui bilanci delle famiglie. A farne le spese sono soprattutto le persone più fragili: anziani, giovani, famiglie con figli e lavoratori che ogni mese fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese.