Povertà lavorativa in Ticino: la sfida silenziosa

Tuttavia, oggi in Ticino, una persona su quattro è a rischio povertà, e i working-poor sono il doppio rispetto alla media svizzera. Dietro questi numeri ci sono le facce di chi conosco, le storie che mi raccontano, e la fatica quotidiana di chi non chiede favori, ma solo rispetto e una possibilità concreta. Un'idea di dignità che viene da lontano - Jean Ziegler lo ha scritto chiaramente: un lavoro senza dignità è una forma di schiavitù moderna, solo più elegante. Giorgio Orelli, nei suoi romanzi, raccontava già della fatica silenziosa di chi vive ai margini, senza voce e ascolto. Oggi quella solitudine la vedo anch'io, non solo nei dati. In Ticino, meno persone rispetto alla media svizzera possono dire di contare su qualcuno in caso di bisogno. Non siamo solo più poveri. Siamo più soli. Questo lo sento ogni volta che qualcuno mi confida le proprie difficoltà, spesso con un misto di vergogna e rassegnazione che non dovrebbe esistere nel nostro cantone. Cosa si può fare, davvero? Da queste storie che conosco nasce la convinzione che ci voglia un patto sociale reale, non uno slogan. Servono salari che permettano di vivere, non solo di sopravvivere. Dobbiamo smettere di considerare gli over 50 un problema e iniziare a vederli come una risorsa, con incentivi pratici per le assunzioni, formazione e mentoring. Per i giovani che ho incontrato e che lottano per avere un percorso stabile, ci vuole un supporto reale ai costi di formazione e contratti che offrano prospettive invece di precarietà. Occorre anche ascoltare, sul serio, chi spesso resta escluso dal dibattito pubblico: i frontalieri, le famiglie monoparentali, le donne che devono affrontare lavoro precario e responsabilità familiari, le minoranze.