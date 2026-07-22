Piroscafo Piemonte, una bella nave ma una crociera senza anima

Il prezzo di 95 franchi mi è sembrato decisamente elevato per quello che è stata l'esperienza vissuta. Durante la crociera eravamo al massimo una trentina di persone e, parlando anche con qualcuno dell'equipaggio, ho saputo che pure la crociera precedente era stata semi vuota.

Mi chiedo allora: come è possibile organizzare un evento di questo genere e non riuscire a coinvolgere il pubblico?