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LUGANO

Bilancio estremamente positivo per l’edizione 2026 di Lugano LongLake

Dopo 18 giorni di festival con oltre 250 eventi e decine di migliaia di partecipanti, si chiude il grande palcoscenico diffuso nei luoghi più suggestivi della città.
Bilancio estremamente positivo per l’edizione 2026 di Lugano LongLake
TiPress
di Redazione
Bilancio estremamente positivo per l’edizione 2026 di Lugano LongLake
Dopo 18 giorni di festival con oltre 250 eventi e decine di migliaia di partecipanti, si chiude il grande palcoscenico diffuso nei luoghi più suggestivi della città.

LUGANO - Si è conclusa un’altra intensa edizione di Lugano LongLake Festival, che per diciotto giorni ha trasformato la città in un laboratorio culturale a cielo aperto. Oltre 250 appuntamenti tra parco, lungolago e centro hanno confermato il valore di una manifestazione capace di andare oltre la semplice programmazione, creando uno spazio condiviso in cui linguaggi, pubblici e discipline diverse si incontrano.

Il festival si conferma un importante motore culturale, sociale ed economico, capace di attrarre decine di migliaia di persone e rafforzare l’attrattività estiva del territorio, grazie alla collaborazione tra istituzioni, operatori e associazioni.

Le diverse sezioni hanno contribuito a costruire un racconto articolato: Estival Jazz ha portato in Piazza della Riforma grandi nomi della scena internazionale, segnando anche un passo verso un modello più sostenibile; Blues to Bop ha restituito alla strada la sua dimensione di incontro attraverso concerti ravvicinati e partecipati; ROAM ha animato il Boschetto del Parco Ciani con sonorità contemporanee; Buskers ha trasformato il centro in un teatro diffuso.

Arte Urbana Lugano inoltre ha coinvolto il pubblico con l’installazione site-specific di Elia Varini, visitabile fino al 31 agosto, mentre Words ha offerto momenti di riflessione e memoria condivisa. La sezione Family ha invece ribadito la vocazione inclusiva e transgenerazionale del festival.

Numerose anche le collaborazioni con realtà del territorio, a conferma di un progetto capace di mettere in dialogo esperienze diverse. LongLake si distingue così come un ecosistema culturale aperto e accessibile, in cui la città stessa diventa protagonista.

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