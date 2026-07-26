Il primo applauso è per Marco Borradori

Il vicepresidente e CEO del club ha ringraziato la città per la fiducia e il sostegno garantiti negli ultimi anni, rivolgendo un pensiero anche al proprietario Joe Mansueto: «Per quello che sta facendo da cinque anni e per gli investimenti che ha fatto qui, merita un grande applauso».

L’omaggio a Eugenio Jelmini

La cerimonia si è conclusa con un riconoscimento a Eugenio Jelmini, premiato da Martin Blaser per il contributo alla realizzazione del Polo Sportivo e degli Eventi e per il suo lungo legame con il FC Lugano.