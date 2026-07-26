Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

«Oggi lei ha perso la faccia»

Una critica a cui la donna replica. «Cara Antonella», si legge, «le scrivo come donna e rivolgo a lei donna il mio pensiero. Distanziarsi dalle gravi affermazioni che ormai (per dirla come voi) anche il Gigi di Viganello ha capito essere vere, e furbescamente accusare la sottoscritta di aver "incitato" l'attuale Presidente del Consiglio di Stato chiedendo le dovute spiegazioni ad affermazioni gravissime, la dice lunga di come il suo movimento tutela e difende i diritti delle donne maltrattate e più in generale, la violenza in ogni sua forma».

Il post prosegue. «Le ricordo Antonella che già nel 2021 avvisai sia Gobbi che Quadri che Claudio aveva comportamenti inopportuni e mi aveva aggredito. Eppure, dopo una breve consultazione tra di voi, a parole del vostro Ministro, la cosa è stata messa a tacere».