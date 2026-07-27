«È un programma pensato per mandare in crisi gli algoritmi»

Ha definito James Gray, che riceverà il Pardo alla carriera, «l'ultimo grande romanziere del cinema statunitense». Cosa lo rende tale?

«James Gray è uno che ha sempre raccontato storie di immigrazione, in particolare la grande diaspora dell'Est Europa ebraica e yiddish verso il Nuovo mondo. È un cineasta nel quale rintracciamo la poesia di questo Nuovo mondo - quella di William Carlos Williams, ma anche l'epica realista di John Steinbeck, i racconti di Fitzgerald, uno sguardo se si vuole europeo, ma già profondamente europeo su una società, quella statunitense, che inizia a farsi. In sottofondo c'è quest'altra voce: quella dell'epica, che è la voce del cinema. In quello di Gray ci sono questi riverberi di una memoria che viene dal Vecchio mondo: un'immigrazione che porta con sé le storie degli antenati, delle persecuzioni, dei pogrom e al tempo stesso il viaggio, la traversata oceanica, gli incontri con gli italiani, i tedeschi e gli altri. E poi arrivi, varchi le porte di Ellis Island e ti trovi in un altro mondo dove ci sono gli irlandesi, c'è la lingua inglese e ognuno riforma la propria comunità».

Decisiva è, quindi, la capacità non solo di raccontare, ma d'intrecciare molteplici piani narrativi.

«Gray è un cineasta intimamente statunitense, con un gusto europeo per la fascinazione delle storie che mettono al centro le motivazioni dei personaggi. Lo considero un romanziere per il suo sguardo che avvolge un universo intero, che è fatto dei mondi che stanno alle spalle dei protagonisti. E poi perché usa il fuori campo con una maestria assoluta, la precisione con cui compone le inquadrature e muove il ritmo del racconto attraverso il montaggio. Tutto quello che accade è portato dagli attori che, anche nel caso di super divi come Scarlett Johansson e Adam Driver (protagonisti del film mostrato a Locarno, "Paper Tiger", ndr), sono utilizzati come gli attori del cinema classico: Gray non filma mai il divo ma il personaggio, con grandissimo rispetto per il talento e il lavoro».