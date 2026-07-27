Se al telefono la banca vi chiede il PIN, riattaccate subito

Come sottolinea la Polizia cantonale, che «monitora con attenzione l’evoluzione del fenomeno», si tratta tuttavia di un fenomeno ciclico, che si manifesta a ondate e con intensità variabile. «Sulla base dei dati attualmente a disposizione, non è quindi possibile delineare una tendenza consolidata».

BancaStato sul display del telefono: 250mila franchi spariti in 24 ore

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la vicenda di una pensionata ticinese di 78 anni, vittima di una truffa telefonica attuata con la tecnica dello spoofing: sul display del telefono è comparso il nome di BancaStato e un falso funzionario l’ha convinta a installare un programma di accesso remoto.