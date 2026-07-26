Il luogo ideale per festeggiare il 1° agosto? Lugano
La lista della piattaforma Holidu prende in considerazione non solo la bellezza del territorio, ma anche il programma delle celebrazioni
La lista della piattaforma Holidu prende in considerazione non solo la bellezza del territorio, ma anche il programma delle celebrazioni
LUGANO - La festa nazionale svizzera è alle porte e, per molti, torna la domanda: dove trascorrere la giornata, che quest’anno coincide con l’inizio di un fine settimana? Secondo un’analisi dei dati della piattaforma di case vacanza Holidu, le grandi città non sono le mete più ricercate. Le ricerche di alloggi mostrano infatti una chiara preferenza per il Ticino e l’Oberland bernese, che guidano la classifica delle destinazioni più ambite.
Le mete più richieste
La scelta non dipende solo dall’attrattività turistica delle località, ma anche dal programma di eventi organizzati per celebrare la ricorrenza. Al primo posto si conferma Lugano, con un calendario che inizia già alle sei del mattino con i tamburini nel centro storico, prosegue con cerimonie ufficiali e concerti e culmina nel grande spettacolo pirotecnico sul lago. I fuochi sono visibili sia dal lungolago sia dai rilievi circostanti, come il Monte San Salvatore, il Monte Brè e fino al Monte Sighignola. Il prezzo medio per notte di una casa vacanze (2-8 persone) è di 240 franchi.
Al secondo posto si piazza Interlaken, dove il 1° agosto è tradizionalmente scandito dai falò in quota. Le fiaccolate dei bambini convergono sulla Höhematte, dove viene acceso il grande fuoco, mentre sopra la città arde il celebre Wannifeuer sull’Harder. Suggestivo anche lo spettacolo dei parapendii con bandiere svizzere che planano verso valle. Il prezzo medio per notte è di 444 franchi.
Completa il podio Zermatt, dove i festeggiamenti iniziano già il 31 luglio con una festa di strada. Il giorno successivo si tiene la celebrazione ufficiale, con il Cervino a fare da scenografico sfondo. Il costo medio per notte è di 401 franchi.
Le altre destinazioni della top 10
Al quarto posto si trova Lucerna, che unisce il fascino del Lago dei Quattro Cantoni al centro storico dominato dall’iconico ponte. Seguono Locarno, «con l’atmosfera mediterranea della Piazza Grande», e Losanna, che combina la vista sul Lago di Ginevra con il profilo della cattedrale gotica.
Neuchâtel offre un contesto più tranquillo e pittoresco, con il castello affacciato sul lago, mentre Ginevra celebra la ricorrenza con scenari iconici come il Jet d’Eau. Zurigo propone una versione più urbana della festa nazionale, tra la Limmat e il lago, con ampie vedute sulla città vecchia. Chiude la classifica Coira, la città più antica della Svizzera, apprezzata per l’atmosfera raccolta e la vicinanza alle Alpi grigionesi.