Il luogo ideale per festeggiare il 1° agosto? Lugano

Le mete più richieste

La scelta non dipende solo dall’attrattività turistica delle località, ma anche dal programma di eventi organizzati per celebrare la ricorrenza. Al primo posto si conferma Lugano, con un calendario che inizia già alle sei del mattino con i tamburini nel centro storico, prosegue con cerimonie ufficiali e concerti e culmina nel grande spettacolo pirotecnico sul lago. I fuochi sono visibili sia dal lungolago sia dai rilievi circostanti, come il Monte San Salvatore, il Monte Brè e fino al Monte Sighignola. Il prezzo medio per notte di una casa vacanze (2-8 persone) è di 240 franchi.