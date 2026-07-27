Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare

«Uno strumento di libertà»

Sono soprattutto le persone più mature a compilare le direttive anticipate. Meno i giovani e le persone molto anziane. A volte c'è anche chi illustra come vorrebbe la propria cerimonia funebre. Secondo uno studio condotto nel 2022 dall'istituto Gfs-Zürich su incarico di Pro Senectute Svizzera, che ha coinvolto 1'204 adulti tra i 18 e i 99 anni, la conoscenza delle direttive anticipate è aumentata in modo marcato in Ticino: si è passati da un 40% del 2021 a un 62% nel 2022, segno di una crescente sensibilizzazione della popolazione.

«Ma notorietà, conoscenza e compilazione – annota Huber Bassetti – non vanno di pari passo. Infatti, nel 2022 in Ticino solo il 7% delle persone intervistate da Gfs-Zürich ha redatto le proprie direttive anticipate. È uno strumento di libertà, una scelta individuale. Non un obbligo».