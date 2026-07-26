Il Papa battezza l'esordio all'AIL Arena
Il difensore apre le marcature nella prima di Super League nella nuova casa bianconera. Il Vaduz spaventa il Lugano, che trova comunque la vittoria.
Il difensore apre le marcature nella prima di Super League nella nuova casa bianconera. Il Vaduz spaventa il Lugano, che trova comunque la vittoria.
|16
|David Von Ballmoos
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai
|18
|Joel Bichsel
|21
|Yanis Cimignani 70'
|8
|Anto Grgic
|25
|Uran Bislimi
|7
|Ezgjan Alioski 90' +3
|14
|Ahmed Kendouci 60'
|24
|Elias Pihlstrom 70'
|11
|Renato Steffen 59'
|28
|Felix Gebhard
|22
|Beckham Castro
|23
|Gjan Ajdin
|44
|Joao Victor Schlickmann Carbone 90' +3
|46
|Mattia Zanotti 70'
|91
|Kevin Behrens 70'
|4
|Damian Kelvin
|27
|Daniel Dos Santos 60'
|30
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo 59'
|Leon Schaffran
|25
|57' Mischa Beeli
|14
|Niklas Lang
|27
|Liridon Berisha
|5
|80' Malik Sawadogo
|29
|67' Julian Stark
|17
|Luca Mack
|20
|58' Juan Cabrera
|10
|Lutfi Dalipi
|11
|46' Dejan Djokic
|19
|Marcel Monsberger
|9
|Luca Celentano
|37
|Denis Simani
|6
|Benjamin Buchel
|1
|67' Milos Cocic
|28
|Mats Hammerich
|23
|46' Dejan Sorgic
|39
|58' Mischa Eberhard
|22
|80' Dominik Schwizer
|7
|57' Nicolas Hasler
|4
|1
|Lawrence Ati Zigi
|26
|Tom Gaal
|4
|Jozo Stanic
|36
|Chima Okoroji
|28
|Hugo Vandermersch 60'
|16
|Lukas Goertler 79'
|10
|Lukas Daschner
|20
|Leon Frokaj
|64
|Mihailo Pjanovic 60'
|7
|Christian Witzig 90' +1
|14
|Aliou Balde 60'
|63
|Corsin Konietzke 79'
|74
|Joel Ruiz 90' +1
|47
|Enoch Owusu 60'
|31
|Diego Besio 60'
|35
|Bela Dumrath
|68
|Mostafa Heydari
|23
|Betim Fazliji
|9
|Andrin Hunziker 60'
|11
|Carlo Boukhalfa
|Heinz Lindner
|13
|Selmin Hodza
|3
|Lindrit Kamberi
|2
|81' Ilan Sauter
|27
|Neil Volken
|43
|75' Livano Comenencia
|8
|83' Leandro Schodler
|21
|75' Valon Berisha
|23
|75' Bledian Krasniqi
|7
|Philippe Keny
|19
|Emmanuel Emmanuel
|11
|81' Alexander Hack
|42
|Nevio Di Giusto
|14
|75' Kevin Spadanuda
|17
|75' Mohamed Bangoura
|18
|Sebastian Walker
|44
|83' Din Ramic
|49
|Cosimo Fiorini
|34
|75' Miguel Reichmuth
|38
|Tyrese Pinthus
|60
LUGANO - Dopo la cerimonia istituzionale, è stato finalmente il pallone a prendersi la scena. E, proprio come dodici mesi fa, il Lugano ha aperto il campionato contro una neopromossa: allora era il Thun, poi protagonista di una clamorosa cavalcata fino al titolo svizzero. Questa volta è toccato al Vaduz battezzare la nuova AIL Arena in Super League. E, ancora una volta, i bianconeri hanno sofferto più del previsto.
L’avvio è tutto di marca biancorossa. La squadra del Principato, scesa in campo senza timori, mette subito alle corde i padroni di casa e sfiora il vantaggio in due occasioni clamorose con Djokic. Nella prima, l’ex attaccante del Sion centra il palo a von Ballmoos battuto; pochi minuti dopo si libera ancora del marcatore, ma da posizione ideale calcia incredibilmente a lato.
Il Lugano fatica a prendere le misure, pagando l’assenza di un vero centravanti di riferimento e l’aggressività della neopromossa. Poi, alla mezz’ora, arriva l’episodio che cambia la partita: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Papadopoulos si improvvisa bomber e con uno splendido sinistro al volo infila il pallone nell’angolino, firmando l’1-0 completamente contro l’inerzia del match.
La rete del “Papa” scuote i bianconeri. La squadra di Croci-Torti prende fiducia e colpisce ancora da calcio piazzato: al 37' è Mai a svettare più in alto di tutti sul corner pennellato da Steffen, per il raddoppio. Il Vaduz continua a soffrire sulle palle inattive e, poco prima dell’intervallo, rischia di incassare il terzo gol: Kendouci, dimenticato dalla difesa e servito ancora da Steffen, manda alto da ottima posizione. Si va così al riposo sul 2-0, un risultato severo per quanto visto nei primi 45 minuti.
Nella ripresa il Lugano rientra con un atteggiamento diverso, mentre il Vaduz accusa il dispendio di energie del primo tempo. Paradossalmente, il giocatore più pericoloso dei bianconeri resta un difensore: Papadopoulos si sgancia con continuità e mette più volte in apprensione la retroguardia ospite.
Il Vaduz, però, non smette di crederci. Al 70' von Ballmoos è decisivo sulla conclusione improvvisa di Eberhard, ma pochi minuti più tardi non può nulla sul preciso destro di Dalipi, che riapre la sfida.
Il Lugano ha subito l’occasione per chiuderla: Behrens incorna a colpo sicuro, ma centra in pieno la traversa e, sulla ribattuta, Moncada calcia a lato. Lo stesso honduregno si riscatta poco dopo con una delle sue accelerazioni devastanti, costringendo Schaffran al fallo da ultimo uomo fuori area. Cartellino rosso inevitabile e Vaduz in emergenza: con tutte le sostituzioni già effettuate, tra i pali è costretto ad andare Berisha, difensore centrale di professione. Sulla successiva punizione di Grgic il Lugano sfiora il colpo del ko, ma il pallone accarezza la traversa. Finisce così: il Lugano vince senza convincere pienamente, ma parte con il piede giusto e conquista i tre punti.
LUGANO - VADUZ 2-1 (2-0)
Reti: 29' Papadopoulos 1-0; 37' Mai 2-0; 71' Dalipi 2-1.
LUGANO - Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Cimignani (70' Cimignani), Grgic, Bislimi, Alioski (93' Carbone); Kendouci (60' Kendouci); Steffen (60' Moncada), Pihlstrom (70' Behrens).
VADUZ - Schaffran; Beeli (57' Hasler), Lang, Berisha, Sawadogo (80' Schwizer); Mack, Stark (66' Cocic), Cabrera (57' Eberhard), Dalipi; Djokic (46' Sorgic), Monsberger.
Ammoniti: 32' Papadopoulos, 74' Monsberger. Espulso: 84' Schaffran
L'altro match - Nell'altra partita di Super League disputata alle 16.30, il San Gallo ha ribaltato lo Zurigo imponendosi per 2-1. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, erano stati i tigurini a passare in vantaggio con Emmanuel al 50'. I padroni di casa hanno però capovolto il match in quattro minuti grazie ai gol di Görtler (70') e Hunziker (74').
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|2
|Thun
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Lugano
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|4
|S.Gallo
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|5
|Basilea
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|FC Lausanne-Sport
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|7
|Grasshopper
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|8
|Vaduz
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|9
|Zurigo
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|10
|Servette
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|11
|Sion
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|12
|Lucerna
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2