Il Papa battezza l'esordio all'AIL Arena

LUGANO - Dopo la cerimonia istituzionale, è stato finalmente il pallone a prendersi la scena. E, proprio come dodici mesi fa, il Lugano ha aperto il campionato contro una neopromossa: allora era il Thun, poi protagonista di una clamorosa cavalcata fino al titolo svizzero. Questa volta è toccato al Vaduz battezzare la nuova AIL Arena in Super League. E, ancora una volta, i bianconeri hanno sofferto più del previsto.