Il Gran Premio del Bahrein si correrà... in Malesia
La gara annullata ad aprile si terrà il 4 ottobre sul circuito di Sepang.
SEPANG - La Malesia si prepara a ospitare il Gran Premio del Bahrein sul circuito di Sepang il prossimo 4 ottobre.
Inserito in calendario tra i Gran Premi di Azerbaigian e Singapore, l’evento - ancora subordinato agli accordi finali e all’approvazione ufficiale - si disputerà con la denominazione Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia.
Originariamente previsto ad aprile, il GP del Bahrein era stato cancellato a causa della guerra in Medio Oriente. La Formula 1 tornerà così a Sepang a nove anni dall’ultima volta: il 1 ottobre 2017 la vittoria andò a Max Verstappen.
BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Air… pic.twitter.com/ArTS4tAJIE