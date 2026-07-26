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Il Gran Premio del Bahrein si correrà... in Malesia

La gara annullata ad aprile si terrà il 4 ottobre sul circuito di Sepang.
Il Gran Premio del Bahrein si correrà... in Malesia
Imago
Fonte Formula 1
elaborata da Redazione
Il Gran Premio del Bahrein si correrà... in Malesia
La gara annullata ad aprile si terrà il 4 ottobre sul circuito di Sepang.
SPORT: Risultati e classifiche

SEPANG - La Malesia si prepara a ospitare il Gran Premio del Bahrein sul circuito di Sepang il prossimo 4 ottobre.

Inserito in calendario tra i Gran Premi di Azerbaigian e Singapore, l’evento - ancora subordinato agli accordi finali e all’approvazione ufficiale - si disputerà con la denominazione Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia.

Originariamente previsto ad aprile, il GP del Bahrein era stato cancellato a causa della guerra in Medio Oriente. La Formula 1 tornerà così a Sepang a nove anni dall’ultima volta: il 1 ottobre 2017 la vittoria andò a Max Verstappen.

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