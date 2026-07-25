SUPER LEAGUE
Thun, tre punti all'esordio
I campioni svizzeri in carica hanno bagnato il debutto vincendo 3-1 a Lucerna
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Thun, tre punti all'esordio
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Thun, tre punti all'esordio
I campioni svizzeri in carica hanno bagnato il debutto vincendo 3-1 a Lucerna
Thun, tre punti all'esordio
I campioni svizzeri in carica hanno bagnato il debutto vincendo 3-1 a Lucerna
Super League25.07.2026
Lucerna
1 - 3
Thun
Terminata
Giornata 1
Fine partita1 - 3
Mio Zimmermann
89'
Sandro Wyss
Matteo Di Giusto
85'
Sascha Meyer
Tyron Owusu
85'
84'
Nicolas Buergy
Assist: Lucien Dahler
1-3
Andrejs Ciganiks
83'
80'
Brighton Labeau
Layton Stewart
Andrejs Ciganiks
Ruben Dantas Fernandes
74'
Mio Zimmermann
Lars Villiger
74'
74'
Nils Reichmuth
Dorian Derbaci
72'
Nicolas Buergy
Aurelio Oehlers
Lucas Ferreira
64'
60'
Valmir Matoshi
Nico Maier
60'
Michael Heule
Ashvin Balaruban
60'
Justin Roth
Nassim Zoukit
51'
Marc Gutbub
Assist: Nicolas Buergy
1-2
Pius Dorn
50'
Intervallo
8'
Nico Maier
Assist: Marc Gutbub
1-1
1-0
Stefan Knezevic
Assist: Oscar Kabwit
2'
Calcio d'inizio
AllenatoreJorg Portmann4-4-2
Formazione di partenza
|1
|Simon Simoni
|20
|Pius Dorn
|5
|Stefan Knezevic
|21
|Loic Luthi
|22
|Ruben Dantas Fernandes 74'
|10
|Lucas Ferreira 64'
|24
|Tyron Owusu 85'
|6
|Leonardo Bertone
|11
|Matteo Di Giusto 85'
|16
|Oscar Kabwit
|27
|Lars Villiger 74'
Sostituti
|80
|Mio Zimmermann 74'
|14
|Andrejs Ciganiks 74'
|3
|Jesper Lofgren
|71
|Sascha Meyer 85'
|17
|Sandro Wyss 85'
|7
|Aurelio Oehlers 64'
|63
|Raphael Radtke
|28
|Ronaldo Dantas Fernandes
|13
|Bung Hua Freimann
4-4-2
AllenatoreGian Luca Privitelli
Formazione di partenza
|Niklas Steffen
|1
|Lucien Dahler
|37
|Nicolas Buergy
|5
|Jan Bamert
|19
|60' Ashvin Balaruban
|17
|60' Nico Maier
|30
|Fabio Saiz
|8
|60' Nassim Zoukit
|13
|74' Dorian Derbaci
|21
|Marc Gutbub
|33
|80' Layton Stewart
|11
Sostituti
|Tim Spycher
|25
|74' Nils Reichmuth
|70
|60' Justin Roth
|16
|60' Valmir Matoshi
|78
|Simon Lengen
|80
|Fabio Fehr
|47
|60' Michael Heule
|27
|80' Brighton Labeau
|96
|Louis Passavant
|54
LUCERNA - C'era molta curiosità attorno al nuovo Thun di Gian-Luca Privitelli. Dopo lo storico titolo conquistato due mesi fa con Mauro Lustrinelli - nel frattempo passato all'Union Berlino - i bernesi hanno dimostrato di non aver smarrito la voglia di vincere.
All'esordio in campionato la formazione biancorossa si è imposta 3-1 a Lucerna su un campo tradizionalmente ostico. Incassato l'1-0 di Knezevic dopo appena due minuti, gli ospiti hanno immediatamente reagito con la segnatura di Maier all'ottavo. Nella ripresa il Thun ha poi trovato la vittoria grazie ai gol di Gutbub (51') e Bürgy (84'), tornato di recente nell'Oberland bernese dopo un'esperienza all'Odense.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Thun
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|2
|Basilea
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|FC Lausanne-Sport
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|4
|Grasshopper
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|Lugano
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Vaduz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Sion
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|S.Gallo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Young Boys
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Zurigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Servette
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|12
|Lucerna
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 25.07.2026 22:47
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