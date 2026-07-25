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Thun, tre punti all'esordio

I campioni svizzeri in carica hanno bagnato il debutto vincendo 3-1 a Lucerna
Thun, tre punti all'esordio
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
Thun, tre punti all'esordio
I campioni svizzeri in carica hanno bagnato il debutto vincendo 3-1 a Lucerna
Super League25.07.2026
Lucerna
1 - 3
Thun
CALCIO: Risultati e classifiche

LUCERNA - C'era molta curiosità attorno al nuovo Thun di Gian-Luca Privitelli. Dopo lo storico titolo conquistato due mesi fa con Mauro Lustrinelli - nel frattempo passato all'Union Berlino - i bernesi hanno dimostrato di non aver smarrito la voglia di vincere.

All'esordio in campionato la formazione biancorossa si è imposta 3-1 a Lucerna su un campo tradizionalmente ostico. Incassato l'1-0 di Knezevic dopo appena due minuti, gli ospiti hanno immediatamente reagito con la segnatura di Maier all'ottavo. Nella ripresa il Thun ha poi trovato la vittoria grazie ai gol di Gutbub (51') e Bürgy (84'), tornato di recente nell'Oberland bernese dopo un'esperienza all'Odense.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Thun13100312
2Basilea13100101
3FC Lausanne-Sport11010110
4Grasshopper11010110
5Lugano00000000
6Vaduz00000000
7Sion00000000
8S.Gallo00000000
9Young Boys00000000
10Zurigo00000000
11Servette1000101-1
12Lucerna1000113-2
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 25.07.2026 22:47
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