Thun, tre punti all'esordio

All'esordio in campionato la formazione biancorossa si è imposta 3-1 a Lucerna su un campo tradizionalmente ostico. Incassato l'1-0 di Knezevic dopo appena due minuti, gli ospiti hanno immediatamente reagito con la segnatura di Maier all'ottavo. Nella ripresa il Thun ha poi trovato la vittoria grazie ai gol di Gutbub (51') e Bürgy (84'), tornato di recente nell'Oberland bernese dopo un'esperienza all'Odense.